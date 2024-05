Algérie: Signature d'un mémorandum d'entente entre l'APN et le Parlement Latino-Américain et Caribéen

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé, lundi à Alger, entre l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Parlement Latino-Américain et Caribéen (Parlatino), indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Le mémorandum a été signé par le président de l'APN, M. Brahim Boughali, du côté algérien, et par le président du Parlement Latino-Américain et Caribéen, M. Rolando Gonzalez Patricio, du côté latin, et ce au Centre international des Conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal", a précisé la même source.

Lors des discussions qui ont précédé la signature, M. Boughali a souligné l'importance de ce mémorandum, mettant en avant "son rôle dans la mise en place d'une feuille de route pour une coopération optimale entre les deux parties", poursuit le communiqué.

M. Boughali a ajouté que "le combat d'hier était pour s'affranchir du colonialisme, et aujourd'hui il est désormais orienté vers le développement et la réalisation de la prospérité pour les peuples des deux régions et des générations futures".

De leur côté, les ambassadeurs ont salué la signature de ce mémorandum souhaitant qu'il puisse contribuer à intensifier la coopération parlementaire entre les deux parties au service des intérêts et des valeurs communes".

Ont également pris part à la cérémonie de signature de ce mémorandum, le Directeur général de l'Amérique latine au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et des cadres du ministère, selon le communiqué.