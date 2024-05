Algérie: M. Zaalani reçoit des membres du MOUDAF

ALGER — Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a reçu, mardi à Alger, des membres du Mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France (MOUDAF), a indiqué un communiqué du Conseil.

"M. Zaalani a présenté une idée sur les missions et les structures du CNDH qui s'emploie à promouvoir et protéger les principes des droits de l'Homme" a précisé la même source, soulignant la dynamique soutenue du CNDH "lui permettant d'accompagner les politiques publiques en matière de protection des catégories vulnérables et de prendre en charge les préoccupations des citoyens".

De son côté, le président du MOUDAF, Nacer Khabat, a affirmé que cette dernière "opère dans le cadre d'une charte éthique spécifique et une vision décisive permettant de renforcer les liens entre les Algériens à l'étranger et ceux en Algérie".

Le Mouvement opère également "dans une meilleure coordination en vue d'une solidarité avec les populations opprimés, notamment les deux peuples palestiniens et sahraouis", ajoute le communiqué, précisant que les activités du Mouvement "sont focalisés sur le renforcement des liens et la diffusion des valeurs historiques de la nation algérienne parmi les jeunes générations, notamment ceux qui vivent à l'étranger et ce, à travers un programme de travail appelé +citoyenneté et mémoire+".

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence du membre d'honneur du Mouvement, Mahrez Lamari, et des présidents des commissions permanentes du CNDH, a été une opportunité lors de laquelle les deux parties ont affirmé "l'impératif de proposer l'introduction d'un membre de la Communauté nationale à l'étranger dans le projet de révision de la loi relative à l'organisation du Conseil, au regard des services louables accomplis par la communauté nationale au profit du pays", conclut le communiqué.