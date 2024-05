Afrique de l'Est: Les Seychelles et Maurice renouvellent l'accord de jumelage entre Anse Boileau et Rivière Noire

Le district d'Anse Boileau aux Seychelles et Rivière Noire à Maurice ont signé mardi un nouvel accord de jumelage, prolongeant leur relation pour une troisième décennie.

L'accord a été signé par la ministre des Affaires communautaires et du Gouvernement local des Seychelles, Rose-Marie Hoareau, et la maire par intérim de Victoria, Lydia Charlie. Du côté mauricien, il a été signé par Veenabye Jeewajee, le président du conseil du district de Rivière Noire.

L'entente de jumelage entre Anse Boileau et Rivière Noire a été conclue en février 2004. Ses objectifs sont de développer des relations au bénéfice des populations des deux régions, de les rapprocher, mais également de favoriser les activités éducatives, sportives, culturelles, sociales et les échanges économiques.

"C'est un honneur pour moi de signer cet accord aujourd'hui et j'ai hâte de poursuivre cette relation avec le district d'Anse Boileau, où les enfants et les personnes âgées peuvent continuer à échanger nos cultures", a déclaré me. Jeewajee après la signature de l'accord.

De son côté, Mme. Charlie a déclaré : « Chaque fois que j'assiste à la signature d'un MoU (Memorandum of Understanding) entre des villes et des districts, je sais que je fais partie d'une initiative qui sert à construire des ponts et à faire tomber les barrières entre les pays, plutôt qu'éloigner les gens. »

Anse Boileau est un district situé à l'ouest de l'île principale de Mahé et est bien connu pour ses aspects culturels, ses fermes et ses activités de pêche.

Pendant ce temps, Black River ou Rivière Noire se trouve également à l'ouest de l'île Maurice. C'est le troisième plus grand district de Maurice en superficie, mais le plus petit en termes de population.

Le district est majoritairement rural mais comprend la partie ouest de la capitale Port Louis et la partie ouest de Quatre Bornes.

Les Seychelles ont conclu plusieurs accords de ce type entre leurs districts et ceux de Maurice.

Il existe des ententes de jumelage entre le conseil municipal de Beau Bassin/Rose Hill et le district de Mont Buxton et entre le conseil municipal de Vacoas/Phoenix et le district de Plaisance.

De telles ententes ont également été signées entre les districts de Moka et Pointe Larue, Savanne et Port Glaud, Pamplemousse et Grand Anse Praslin, Rivière du Rempart et Beau Vallon, et entre Anse Royale et le district de Flacq.