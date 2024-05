Sénégal: Mathématiques - Un professeur liste des recommandations pour un enseignement de qualité

Dakar — Professeur de mathématiques, membre de l'Association des professeurs de Maths, Amadou Boly, principal du CEM de Nguidjilone à Matam (Nord), plaide pour "un enseignement de qualité des mathématiques", listant diverses recommandations pour rendre la discipline plus attractive pour les élèves.

"Outil fondamental pour comprendre le monde qui nous entoure, développer des compétences analytiques et critiques (...), et favoriser la résolution de problèmes complexes, les mathématiques peuvent être attractives et ludiques", a-t-il relevé dans une lettre ouverte, dont copie a été transmise à l'APS.

Engagé dans la promotion de l'éducation de qualité, l'enseignant constate "avec préoccupation" que la qualité de l'enseignement des mathématiques "dans nos écoles et dans nos établissements est souvent mise à défaut".

"C'est dans cet esprit que je m'adresse à vous aujourd'hui pour plaider publiquement en faveur d'un enseignement de qualité des mathématiques, qui est un pilier essentiel du curriculum scolaire et un élément clé de la réussite éducative", relève l'enseignant dans sa missive adressée au ministre de l'Education nationale.

Le principal du CEM de Nguidjilone note ainsi que "de nombreux élèves rencontrent des difficultés significatives dans cette discipline", mettant en lumière "plusieurs aspects cruciaux à considérer pour améliorer l'enseignement des mathématiques et rendre la discipline soit plus attractive".

%

Pour Amadou Boly, "il est impératif d'investir dans la formation continue des enseignants de mathématiques, en leur fournissant les compétences pédagogiques et les ressources nécessaires pour enseigner efficacement cette matière complexe et stimulante".

Il s'agit également pour le membre de l'Association des professeurs de mathématiques d'augmenter le temps de formation (trois ans) ou relever le niveau de recrutement des professeurs de maths à la licence.

"Il faut encourager le développement de programmes d'enseignement des mathématiques basés sur des approches innovantes et interactives", a-t-il souligné dans sa lettre, précisant à ce niveau l'existence de "plusieurs approches innovantes et interactives pour l'enseignement des mathématiques qui peuvent aider à susciter l'intérêt des élèves".

Détaillant chacune de ces approches, l'enseignant s'appuie notamment sur l'utilisation des outils technologiques tels que les tablettes, les logiciels éducatifs, les applications mobiles et les simulateurs qui peuvent, selon lui, "rendre l'apprentissage des mathématiques plus interactif et stimulant".

Les jeux, a-t-il souligné, peuvent être "un moyen efficace et ludique d'enseigner les mathématiques".

Il a cité les jeux de société, les jeux en ligne et les activités ludiques en classe qui peuvent également "aider les élèves à développer leurs compétences mathématiques tout en s'amusant".

Ces jeux peuvent également encourager la collaboration, la compétition amicale et la résolution de problèmes.

L'enseignant qui partage les pistes de solution pour un enseignement des mathématiques de qualité estime qu'il "est essentiel d'identifier et de soutenir les élèves qui rencontrent des difficultés en mathématiques dès les premiers stades de leur apprentissage, en mettant en place des programmes de remédiation et des interventions ciblées pour les aider à surmonter leurs obstacles".

Pour assurer le soutien aux élèves en difficulté, il est crucial de mettre en place des stratégies et des interventions ciblées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque élève.

Dans sa lettre, il a identifié "quelques mesures que les établissements et les enseignants peuvent prendre pour soutenir efficacement" les élèves qui rencontrent des difficultés en mathématiques.

Les professeurs de mathématiques, en activité ou à la retraite, selon Amadou Boly, "sont prêts à apporter le soutien et l'expertise nécessaire dans cette entreprise vitale pour l'avenir de la nation".

Il a ainsi émis "la possibilité de mise en place d'un comité national d'encadrement des professeurs de maths et d'un cadre de promotion de la qualité de l'enseignement des maths".