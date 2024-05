Afrique: USA - La journée de l'Afrique célébrée à New York avec la participation du Maroc

New york — La journée de l'Afrique a été célébrée, mercredi soir dans le quartier emblématique du Bronx à New York, avec la participation des représentants de plusieurs pays africains dont le Maroc.

Initié par la présidente de l'arrondissement du Bronx, Vanessa Gibson, cet événement a été marqué par une cérémonie de levée du drapeau de l'Union africaine au siège de la mairie de ce quartier qui accueille la plus grande diaspora africaine aux Etats-Unis.

Les différents intervenants lors de cet événement auquel a participé le Consul général du Maroc à New York, Abdelkader Jamoussi, qui est également président des consuls généraux africains dans la métropole américaine, ont mis l'accent sur l'importance des efforts collectifs déployés pour édifier une Afrique "confiante, unie et prospère".

S'exprimant à cette occasion, la présidente de l'arrondissement du Bronx a mis en avant les relations unissant les Etats-Unis et l'Afrique, en se félicitant des contributions des communautés africaines aux différents aspects de la vie dans ce quartier emblématique, à New York et sur l'ensemble du territoire américain.

Elle a également relevé l'importance du thème retenu pour la journée de l'Afrique, à savoir une éducation adaptée au 21è siècle, estimant que l'éducation demeure la voie pour réaliser le développement inclusif escompté pour tout le monde, notamment en faveur des femmes et des filles.

De son côté, le Consul général du Maroc à New York a souligné que la journée de l'Afrique est une occasion pour célébrer la résilience, la force et la diversité des communautés africaines établies à New York et aux Etats-Unis en général.

Il s'agit aussi d'un appel à l'action pour tirer les enseignements du passé tout en façonnant l'avenir des générations montantes notamment à travers l'éducation, a-t-il dit, ajoutant que grâce à l'éducation, "on peut édifier des sociétés plus inclusives et prospères".

A l'occasion de cette Journée, une exposition a été organisée pour mettre en avant des produits d'artisanats et d'articles confectionnés dans plusieurs pays africains.

Un stand du Maroc a été mis en place à cette occasion, offrant aux visiteurs une sélection de produits représentant le riche patrimoine de l'artisanat d'un Royaume millénaire.

A la fin de cet événement, la présidente de l'arrondissement du Bronx a rendu hommage à plusieurs personnalités africaines dont le Consul général du Royaume. Elle a, à cette occasion, remis au diplomate marocain un certificat dit "proclamation" dans lequel elle met en avant les contributions significatives du Maroc, membre estimé de l'Union africaine, aux efforts visant le raffermissement de la coopération internationale et l'échange culturel.

Vanessa Gibson a en outre salué les efforts déployés par le Consul en faveur de la promotion de l'entente culturelle parmi les communautés établies dans le Bronx, l'un des cinq arrondissements de la ville de New York à côté de Manhattan, Brooklyn, Queens et Staten Island.