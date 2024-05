Maroc: Gestion des déchets ménagers - Réalisation de 23 décharges contrôlées et réhabilitation de 66 autres aléatoires (ministre)

Rabat — Dans le cadre du Programme national des Déchets ménagers et assimilés, 23 décharges contrôlées ont été réalisées au profit de 154 communes et 66 autres aléatoires ont été réhabilitées, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, précisant que le taux d'enfouissement est désormais de 63% contre 10% en 2008.

Lors de la séance des questions orales, M. Laftit a souligné que plusieurs objectifs fixés dans le cadre du programme ont été atteints, notant, à cet égard, que 13 centres de tri et de valorisation des déchets ont été réalisés pour développer le système de recyclage des déchets, tandis que le taux de collecte et de balayage dans les zones urbaines a atteint 96% contre 44% en 2008, à travers 122 contrats de gestion déléguée de ce service, incluant toutes les villes marocaines, en particulier les grandes et moyennes villes.

Le ministère de l'Intérieur a soutenu les autorités locales à travers l'élaboration d'études de faisabilité pour la gestion des services de collecte et de balayage, de tri, d'enfouissement et de valorisation des déchets ménagers, ainsi que par la réalisation d'un accord-type et d'un code de conduite et du cahier de charge adossé aux appels d'offres, tout en apportant une assistance technique pour améliorer la gestion des décharges publiques, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, en réponse à une autre question concernant la stratégie du gouvernement en matière de lutte contre les incendies de forêt, le ministre a fait état d'une série de mesures de surveillance, d'alerte et de suivi adoptées dans le cadre du plan d'action 2024, y compris la mobilisation de 1.439 surveillants des feux de forêts par l'intermédiaire de l'Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF), et de 126 autres par le biais de la Promotion Nationale, pour surveiller le domaine forestier en vue de détecter, donner l'alerte précoce et accélérer la réponse et l'intervention.

Le ministre a par ailleurs, rappelé le développement d'un modèle numérique marocain de prévision des incendies, le premier du genre au niveau méditerranéen, précisant que ce dispositif, testé dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et en cours d'extension à la région Fès-Meknès, a montré une précision de 75 %.

Au niveau de la préparation et de l'intervention sur le terrain, M. Laftit a expliqué qu'un certain nombre de mesures ont été prises, notamment l'entretien des pistes forestières et la création d'autres pour faciliter le déplacement des véhicules d'intervention, l'intensification de la plantation des formations végétales protectrices, l'intensification et l'aménagement de points d'eau pour accélérer les premières interventions, la mise à disposition de 7 avions Canadair CL 415 distribués au niveau national, et le renforcement de la flotte de l'ANEF avec 29 nouveaux véhicules de première intervention et de la flotte des services de la protection civile avec 90 véhicules similaires.