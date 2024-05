Sénégal: JOJ 2026 - 200 jeunes de Ziguinchor vont bénéficier d'un accompagnement à l'insertion (coordonnateur)

Ziguinchor — L'initiative FIT (courage, l'audace, l'engagement et la détermination, en français) compte accompagner 200 jeunes de la région de Ziguinchor (sud) vers l'emploi "décent et durable" dans le cadre des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus à Dakar en 2026, a déclaré mardi, son coordonnateur, Cheikh Ahmed Tidiane Sèye.

"L'initiative +FIT+ Sénégal compte accompagner 2800 jeunes sénégalais dans leur parcours d'insertion. Et, dans la région de Ziguinchor nous allons accompagner 200 jeunes dans des métiers porteurs pour améliorer l'emploi et l'employabilité des jeunes", a déclaré M. Sèye.

S'exprimait au terme du lancement de l'initiative FIT à Ziguinchor, le coordonnateur a expliqué qu'elle vise à "accompagner l'ensemble des jeunes sénégalais vers un emploi décent".

L'initiative a pour objectif de "renforcer les dispositifs pour une meilleure information et orientation inclusive des jeunes vers les filières de formation".

L'adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue et des représentants de jeunes et des acteurs de développement, ont pris part à la rencontre.

Cheikh Ahmed Tidiane Sèye a rappelé que FIT est une initiative du ministère de la Formation professionnelle, du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 et de l'Union européenne.

Il a ajouté que cette initiative veut renforcer la pratique sportive dans les écoles de formation professionnelle et techniques et améliorer l'attractivité des filières et des établissements de formation professionnelle et techniques".

FIT est une initiative qui également pour objectif d'accompagner les jeunes à travers des parcours d'insertion dans les métiers liés aux JOJ Dakar 2026, a dit Cheikh Ahmed Tidiane Sèye.

"Nous voulons mieux accompagner l'ensemble des jeunes de Ziguinchor pour obtenir un emploi décent et durable dans le cadre des JOJ Dakar 2026, a-t-il insisté, rappelant que FIT signifie en wolof le courage, l'audace, l'engagement et la détermination.

"Et, par rapport à l'acronyme FIT signifie formation, insertion et travail", a expliqué M. Sèye, rappelant que cette initiative vise également à renforcer la pratique sportive dans les établissements de formation professionnelle en leur accompagnant à la construction d'infrastructures et d'équipements sportifs".

FIT Sénégal est une initiative cofinancée par l'Agence française de développement (AFD), l'Agence italienne de coopération de développement(AICS), l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement (LuxDev) et l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ).