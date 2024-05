Sénégal: 24e édition de la Fiara - Un bilan satisfaisant dressé par les organisateurs

Le directeur général de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA), Pape Abdou Fall, a dressé un bilan satisfaisant de la 24ème édition de cet évènement. Il faisait face à la presse hier, lundi 27 Mai.

Face à la presse hier, lundi 27 Mai, les organisateurs de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA) ont fait le bilan de cet événement en le qualifiant de « succès exceptionnel » et « retentissant ». « Les résultats de la FIARA parlent d'eux-mêmes. Un succès exceptionnel, un succès retentissant. Elle a accueilli un total de 1024 exposants, et avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour et a attiré un nombre important de participants tout au long de sa durée », a-t-il fait savoir. Selon lui, la première édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (Siara) qui s'est déroulée du 14 au 18 mai est aussi une réussite.

« Nous avons eu plusieurs pays étrangers qui ont eu à participer à cette première édition du Siara. Cela montre qu'il y a un intérêt d'autant plus que ce sont des investisseurs, des industriels et des capitaines d'industrie qui ont été présents pour donner un coup de force à notre agriculture », a-t-il indiqué. Pape Abdoulaye Fall veut faire de Dakar le carrefour de l'agriculture ouest africaine. « Je pense que pour l'année prochaine, je me lancerai un défi pour avoir au moins 70 à 75 exposants. On a des producteurs, on a une jeunesse et des femmes dévolues à la transformation et à l'emballage, donc ce qui nous reste, c'est de nous lancer comme défi de faire venir au Sénégal le machinisme agricole et des hommes d'affaires évoluant dans le domaine afin que nos agriculteurs puissent en tirer profit », a souligné le directeur de la FIARA.

Dans son bilan, Pape Abdou Fall s'est aussi réjoui de la visite de plusieurs autorités à la FIARA et surtout de celle du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, qui a rehaussé le niveau de la foire. « La dernière visite d'un président de la République remonte à 2001 avec le président Abdoulaye Wade », a rappelé M. Fall. Par ailleurs, les organisateurs annoncent que la FIARA qui devait se tenir officiellement du 04 au 26 mai, va se prolonger jusqu'au jeudi 31 mai 2024 pour permettre à certains exposants arrivés en retard de pouvoir écouler leurs produits. Ils ont annoncé aussi que la prochaine FIARA se tiendra du 15 avril au 05 mai 2025.