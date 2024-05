Angola: Le ministère de la Justice investit dans l'amélioration de la culture juridique

Luanda — La stratégie nationale d'éducation aux droits de l'homme, mise en oeuvre par le Ministère de la Justice et Droits de l'Homme, vise à élever la culture juridique des citoyens et à renforcer l'exercice de la citoyenneté dans le pays, a rapporté mardi, à Luanda, la secrétaire d'État, Ana Celeste Januário.

La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté prenait la parole lors de la première Conférence sur les Droits de l'Homme et la Citoyenneté dans la municipalité de Viana, soulignant que plus les citoyens connaîtront leurs droits, mieux ils pourront les utiliser.

Selon la responsable, son secteur mène des actions pour faire connaître les droits de l'homme dans le pays.

En ce sens, Ana Celeste a parlé de la création de 18 comités provinciaux et 164 comités municipaux, dans le but de former les acteurs clés locaux sur la pertinence de promouvoir et de protéger cette matière.

Ana Celeste a indiqué qu'elle espère créer des commissions similaires au niveau des communes et des districts, afin que la justice soit plus proche des citoyens.

La secrétaire d'État a souligné le manque de connaissance des normes des droits de l'homme et de la Constitution, la violence domestique et la protection des groupes vulnérables, notamment les handicapés, comme principaux défis du secteur.

Pour sa part, le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur économique, Jorge Miguéis, a considéré la rencontre comme extrêmement importante pour la construction d'une culture juridique, afin que les citoyens puissent connaître leurs droits et les défendre face à toute violation.

Il a rappelé que l'Angola est signataire des instruments juridiques internationaux qui protègent les droits de l'homme, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Jorge Miguéis a jugé urgent d'élever la culture juridique des citoyens, de démystifier l'idée que la justice entre ses propres mains est une issue aux conflits dans la communauté, et a donc recommandé de mener des activités similaires dans les autres municipalités et districts de Luanda.

Des sujets tels que « les engagements institutionnels de l'administration municipale pour la promotion, la défense et la protection des droits de l'homme et de la citoyenneté », « Les principaux défis pour la consolidation de l'espace civique dans la municipalité », « De quelle société civile avons-nous besoin pour le pays ? » ont été présentés lors de l'événement qui a eu lieu à la Maison de la Jeunesse de Viana.