Angola: L'AIPEX signe un accord de partenariat avec son homologue portugaise

Luanda — Une déclaration de partenariat pour l'échange de bonnes pratiques dans le cadre de missions commerciales a été signée, lundi (27), à Lisbonne, entre l'Agence angolaise d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX) et son homologue portugaise, l'AICEP.

Paraphé par les présidents des conseils d'administration, Arlindo Rangel, du côté angolais, et Filipe Costa, de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP), l'accord vise à « perfectionner » les mécanismes de coopération entre les deux institutions, selon la note parvenue ce mardi à l'ANGOP.

A l'occasion, le responsable de l'AIPEX a déclaré que le renforcement du partenariat marque un engagement fort entre les deux institutions, ainsi que dans la coopération entre les pays respectifs.

À son tour, Filipe Costa a souligné l'histoire des relations, les considérant comme longues et en développement permanent.

Une délégation de l'AIPEX travaille au Portugal depuis lundi, avec un agenda comprenant, entre autres activités, des visites au complexe industriel et logistique de Sines et de ses projets en cours dans le port local, y compris des rencontres avec les directeurs de l'AICEP Global Parques, de la Zone Industrielle et Logistique de Sines.

Lundi, la délégation angolaise a participé à une table ronde sur les défis des bonnes pratiques dans les secteurs de l'agroalimentaire et des infrastructures et a « assisté » à la présentation des principales conclusions de l'étude sur l'expérience de promotion des exportations et d'attraction des investissements dans ces deux États.

L'action bénéficie du soutien de la Facilité de Dialogue Union Européenne-Angola, visant à renforcer les politiques publiques dans le domaine de la croissance économique et du développement durable, ainsi qu'à soutenir l'effort de diversification économique du pays.