Angola: Un homme politique souligne le rôle de Hô Chi Minh dans le succès de la lutte de libération

Luanda — Le secrétaire du Bureau politique pour l'information du MPLA, Esteves Hilário, a souligné mardi le rôle politique et militaire joué par le nationaliste vietnamien Hô Chi Minh dans le renforcement de la lutte des mouvements de libération contre le joug colonial.

Esteves Hilário a fait cette déclaration lors d'une conférence sur la vie et l'oeuvre de ce nationaliste, écrivain et journaliste, à laquelle ont participé des membres d'une délégation vietnamienne de haut niveau qui se trouvent dans le pays pour discuter de la coopération entre le MPLA et le parti communiste vietnamien et les respectifs États dans les domaines politique, économique et social.

Au cours du séminaire, l'orateur Cu Hoang Thang a considéré Hô Chi Minh comme « un noble symbole du véritable patriotisme », dont les contributions constituaient des étapes notables vers la théorie révolutionnaire de la liberté contre le colonialisme.

Il a souligné que la plus grande contribution de Hô Chi Minh à cette époque était « l'identification d'un chemin, d'une direction et d'une méthode pour réveiller des centaines de millions de personnes opprimées dans les colonies ».

Par son engagement, a-t-il souligné, il a contribué à trouver des solutions pour la lutte pour la libération de l'humanité.

Il a affirmé que les victoires de la cause révolutionnaire au Vietnam, sous la direction de ce parti nationaliste et communiste, encouragent les peuples opprimés et exploités du monde entier à lutter pour de nobles objectifs, tels que la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès humain.

Cu Hoang Thang a rappelé que ces exemples étaient une source d'inspiration pour les Angolais, qui, à travers le MPLA, ont contribué au succès de leur cause dans la lutte contre le colonialisme.