Algérie: Préparatifs du BAC - M. Belaabed préside une réunion nationale d'orientation en visioconférence

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, mardi, une réunion nationale d'orientation, en visioconférence, pour donner des orientations sur la gestion des centres d'examens du Baccalauréat, a indiqué un communiqué du ministère.

Ont participé à cette réunion, des cadres de l'administration centrale, le secrétaire général de l'Office national des examens et concours (ONEC), les directeurs de l'éducation, en sus de 2.863 chefs de centre d'examen du BAC 2024.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, que les chefs de centres d'examen du BAC 2024 "ont été choisis pour leur compétence, intégrité et expérience dont des directeurs d'établissements d'enseignements secondaire et moyen, des proviseurs de lycée, des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'enseignement moyen".

Il a souligné, à cette occasion, "l'importance majeure de cet examen pour lequel toutes les institutions de l'Etat se mobilisent en vue de permettre aux candidats de passer le BAC dans les meilleures conditions".

Dans le même sillage, M. Belaabed a salué les efforts du staff chargé de l'impression des sujets du BAC isolé depuis le 1e mai courant jusqu'au dernier jour d'examen, soit le 13 juin prochain.

Il a également mis l'accent sur les opérations sensibles visant "le contrôle optimal et efficace de cet examen".

Ces opérations concerne -ajoute le communiqué- "la réception des établissements éducatifs désignés comme centres d'examen par les chefs de centres qui devraient également superviser les réunions de coordination avec les encadrants, tout en s'assurant que les centres soient dotés des moyens nécessaires figurant dans le guide d'organisation des examens scolaires".

Et de rappeler "l'application stricte et rigoureuse des instructions concernant le déroulement de l'examen depuis l'ouverture des portes des centres d'examen pour recevoir les encadrants et les candidats jusqu'à la fin de l'opération", poursuit la même source.

M.Belabed a ordonné, a ce titre, "de sensibiliser l'ensemble des encadrants des sanctions de la triche qui dépassent désormais les sanctions administratives et scolaires pouvant aller jusqu'à des sanctions judiciaires".

Concernant les candidats aux besoins spécifiques, le ministre a enjoint de "leur accorder une attention particulière leur permettant de passer l'examen en toute quiétude".