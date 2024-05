Afrique: João Lourenço - Deux ans au service de la paix dans le continent

Luanda — Le Président João Lourenço célèbre ce mardi son deuxième anniversaire en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, un mandat au cours duquel il a mis sa diplomatie au service de la pacification et de la stabilisation du continent.

En effet, c'est lors du 16ème sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA), également connu sous le nom de Sommet de Malabo, le 28 mai 2022, que le Président de la République a été nommé Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Deux ans plus tard, le Président João Lourenço s'est révélé être un "travailleur infatigable" dans son épineuse mission de recherche constante de solutions aux différents conflits politiques et armés qui affligent le continent.

De même, en tant que président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), João Lourenço a également été mandaté par l'UA pour assurer la médiation dans la crise entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Depuis lors, la capitale angolaise est devenue le théâtre de mouvements diplomatiques incessants, avec des délégations étrangères de différents niveaux qui vont et viennent, comme s'il s'agissait d'un passage obligé sur les chemins de la "Pax Africana".

En d'autres termes, l'Angola est devenu "une plaque tournante du dialogue politique" sur le continent africain, selon les observateurs attentifs au développement de la diplomatie africaine.

L'action de l'homme d'État angolais vise à instaurer et à préserver la paix, la réconciliation nationale, la démocratie et le respect des droits de l'homme sur le continent qui a été le berceau de l'humanité.

Dans l'exercice de ces responsabilités, il n'a cessé d'encourager le dialogue et de promouvoir les consultations politiques comme moyen de renforcer la confiance et la compréhension entre les parties en conflit.

L'Afrique suit avec inquiétude l'éclatement perpétuel de tensions et de conflits intenses, dont la reprise de la guerre au Soudan et les coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sont les manifestations les plus récentes.

De lourdes pertes en vies humaines et le déchirement des structures sociales, morales et matérielles des sociétés ont été le dénominateur commun sur les scènes de ces conflits, suivis de l'instabilité des pays voisins et, par conséquent, du continent dans son ensemble.