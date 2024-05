Angola: SENADIAC enregistre plus d'un millier d'oeuvres

Luanda — Plus d'un millier d'oeuvres, notamment littéraires, artistiques et scientifiques, ont été reçues, depuis le 28 mai 2019, par le Service National du Droit d'Auteur et Droits Connexes (SENADIAC), a informé mardi, à Luanda, le directeur général de l'organe, Barros Licença.

Barros Licença, qui intervenait lors d'une conférence de presse, à l'occasion des cinq ans d'existence du SENADIAC, célébrés le 28 mai 2019, a dit que parmi les demandes formulées, mille 340 ont été satisfaites et ont abouti à la délivrance de certificats, en vue de garantir la paternité du travail, avec près de 376 autres dossiers reçus pour régulariser l'exercice de l'activité, dont 365 ont été conclus.

Il a expliqué que l'ensemble des processus réalisés ont permis d'enregistrer la valeur des émoluments supérieure à vingt-deux millions trois cent soixante-cinq mille kwanzas, acheminés vers le Compte Unique du Trésor (CUT).

Selon le Directeur, dans le domaine du contrôle, un total de 233 actions ont été réalisées, tandis que des propositions de mesures ont été soumises à l'organe de contrôle, ainsi que l'adéquation du Statut Organique du SENADIAC, déjà approuvé et publié dans le Journal officiel.

Ce mardi 28 mai se commémore le 5ème anniversaire de l'organe de gestion administrative du Système National du Droit d'Auteur et des Droits Connexes, dont l'accomplissement de la mission et de l'attribution assignées se matérialise dans l'exercice de contrôle, de supervision et d'élaboration de propositions de mesures pour le bon fonctionnement et développement du Système National du Droit d'Auteur et des Droits Connexes (SENDAC).