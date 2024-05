Angola: Un expert suggère une plus grande ouverture des échanges commerciaux

Luanda — L'économiste en chef de la Standard Bank pour l'Angola, le Mozambique et la République Démocratique du Congo (RDC), Fáusio Mussá, a suggéré mardi, à Luanda, la nécessité pour les agents économiques angolais d'élargir davantage leurs échanges commerciaux, de renforcer la collecte de devises étrangères dans le pays.

Participant à la cérémonie de présentation du Rapport sur les "Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne : Une reprise timide et coûteuse", réalisée par le Fonds monétaire international (FMI), le spécialiste a reconnu les efforts de l'Exécutif angolais pour améliorer l'environnement des affaires, soulignant l'importance de l'investissement privé pour la croissance économique.

Selon l'économiste, les progrès réalisés dans l'économie angolaise démontrent qu'il est possible de mettre en oeuvre des politiques économiques pour améliorer la vie de la population.

D'autre part, Fáusio Mussá a également souligné la nécessité d'investir dans l'éducation et l'amélioration de l'enseignement, pour augmenter le nombre de techniciens formés dans divers secteurs de l'économie du pays.

"L'Angola ne peut pas être laissé pour compte par rapport au reste du monde, il est nécessaire d'améliorer certains aspects de l'éducation en mettant l'accent sur les technologies et d'autres secteurs", a-t-il ajouté.

%

À son tour, l'ambassadeur de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento, a jugé essentiel que le pays commence à développer des produits exportables, en vue d'augmenter de devises qui apportent la croissance économique locale.

Selon le diplomate, le pays est sur la bonne voie en termes de réformes économiques, un processus structurel qui met du temps à porter ses fruits.

Il a également souligné la nécessité de développer l'économie à travers la diversification économique, qui est l'une des priorités de l'Exécutif angolais.

Rosário Bento a assuré que ce défi faisait également partie des priorités du programme de l'UE pour l'Angola, doté d'un budget de 275 millions d'euros pour 2021/2024.

Outre la diversification économique, ce montant couvre également le corridor de Lobito, avec 43 millions d'euros, l'énergie électrique et l'agriculture, qui devrait former près de 60 000 citoyens au niveau national, en plus de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que la gouvernance.

Por outro lado, a embaixadora apontou a apresentação do Relatório sobre as "Perspectivas económicas regionais da África Subsariana: Uma recuperação tímida e dispendiosa" como um instrumento com uma visão muito clara do que é necessário para estabilidade económica e a necessidade de se investir nas finanças públicas.

D'autre part, l'ambassadeur a souligné la présentation du rapport sur les « Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne : une reprise timide et coûteuse » comme un instrument avec une vision très claire de ce qui est nécessaire à la stabilité économique et de la nécessité investir dans les finances publiques.