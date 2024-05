Burkina Faso: Koudougou - Des clients d'une mutuelle d'épargne et de crédit dans le désarroi

Kantigui a appris, avec amertume, la situation des membres de la Mutuelle d'épargne et de crédit des artisans producteurs du Burkina (MECAP) de Koudougou, qui broient le noir depuis 2018. Au nombre de 137, ils avaient ouvert des comptes dans les livres de la MECAP qui avait son siège à Ouagadougou, dont l'une des agences a ouvert ses portes à Koudougou courant 2011. Mais, contre toute attente, a-t-on soufflé à Kantigui, l'agence de la mutuelle a fermé. Approchés pour comprendre ce qui se passait, les responsables de la représentation de la caisse à Koudougou ont laissé entendre qu'ils ont reçu des instructions venues du siège à Ouagadougou.

Les victimes posent plainte au Tribunal de grande instance de Koudougou, qui a rendu sa décision suivant l'ordonnance N°018-2 du 09/12/2021. Décision qui condamnait la MECAP à payer aux demandeurs, la somme totale des provisions de leurs créances, c'est-à-dire, les montants cumulés de leurs épargnes à l'agence, qui s'élèvent à plus de 55 millions F CFA. Selon les sources de Kantigui, cela fait plus de 2 ans que le TGI de Koudougou a rendu son verdict, mais les 137 victimes, majoritairement des petits artisans (couturières, tapissiers .....), ne savent toujours pas à quel saint se vouer. Elles qui sont confrontées à mille et une difficultés, alors qu'elles ont de l'argent en réserve « quelque part ». Kantigui souhaite qu'une solution soit trouvée afin de soulager ces familles et éviter une autre crise dans le contexte actuel de notre pays.

Dédougou : la mise en valeur d'un terrain crée des mécontentements

Kantigui de passage à Dédougou, la semaine dernière, a eu vent d'une affaire de construction d'un terrain opposant le propriétaire à la population riveraine. De ce qui se dit, le terrain en question, vaste de plus de 17 000 m2 est situé dans une zone non-lotie au secteur 3 de la ville de Dédougou. Son propriétaire décide de mettre en valeur son espace en y construisant des boutiques. Cette initiative rencontre l'opposition de la population riveraine qui craint la fermeture d'une des voies principales de la zone et l'obstruction du passage des eaux de pluie avec pour conséquence des inondations. Pour se faire entendre, a-t-on indiqué, la population a même organisé une manifestation devant les locaux de la mairie de Dédougou. Kantigui qui suit de près cette affaire espère que les autorités de la commune vont s'investir pour trouver une solution appropriée. Il appelle, par ailleurs, les protagonistes à la retenue pour éviter des conséquences fâcheuses.

ISTIC : les étudiants font une halte de 96 heures

Kantigui a appris qu'un grand évènement se prépare à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC). Il s'agit des 50 ans de l'école leader de la formation professionnelle des journalistes et communicateurs au Burkina Faso. Mais avant, les étudiants organisent, du 30 mai au 2 juin 2024, leurs 96h. Le chronogramme qui est tombé dans les mains de Kantigui prévoit au premier jour, une conférence publique sur les enjeux du renforcement des capacités des acteurs de l'information et de la communication à l'ère du numérique, des jeux de société et une compétition d'art oratoire ainsi qu'une rue marchande. Le vendredi 31 mai, une visite au palais du Moogho Naaba, une formation en maîtrise de cérémonie et une projection cinématographique seront organisées. Les 96h se poursuivront le samedi 1er juin prochain par une visite au musée de l'armée et un partage d'expériences avec les ainées du secteur de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture interviendra le dimanche 2 juin avec une animation et une rue marchande. Kantigui se joindra aux étudiants de l'ISTIC pour que ces 96 heures soient une réussite.