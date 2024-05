Burkina Faso: Soutien aux familles des FDS - Le gouvernement apporte son réconfort

En marge du mois de la famille et de l'enfant, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la famille, Nandy Somé a effectué une tournée, le mardi 28 mai 2024, à Ouagadougou, dans des familles des forces de défense et de sécurité ayant combattu jusqu'au sacrifice suprême.

Dans le cadre du mois de la famille et de l'enfant, institué du 15 mai au 16 juin de chaque année, le gouvernement veut manifester sa solidarité et soutien à l'ensemble des familles qui portent les meurtrissures des attaques du terrorisme. A cet effet, le mardi 28 mai 2024, le ministre de la Solidarité, de l'Action huma-nitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la famille, Nandy Somé, a fait la ronde à Ouagadougou, dans quelques familles d'éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées au combat.

Le message de la patronne de la solidarité nationale était d'apporter le réconfort, exprimer la solidarité du gouvernement et faire-savoir à ces familles victimes des effets pervers du terrorisme qu'elles ne sont pas oubliées et que l'Etat et l'ensemble des institutions de la République oeuvrent pour leur pleine insertion sociale.

Pour Nandy Somé, le mois de la famille et de l'enfant est une belle occasion pour témoigner l'accompagnement du gouvernement aux « veuves et orphelins du terrorisme ».

Selon elle, il importe d'expliquer aux différentes familles, les mécanismes et dispositions mises en place par le gouvernement pour accompagner lesdits ménages.

« Nous avons plusieurs familles dont des proches ont, au nom de la patrie, combattu jusqu'au sacrifice suprême. Ces héros ne tomberont jamais dans l'oubli et nous avons le devoir d'assister leurs proches, notamment les femmes et les enfants. Et, le gouvernement est sensible à cela », a fait savoir Mme le ministre. Dans sa tournée, Mme Somé s'est renseignée sur le métier de chaque veuve et les a rassurées de l'engagement du gouvernement à leur garantir une formation professionnelle aux métiers comme le tissage, la coiffure, la saponification, la teinture, entre autres.

La veuve Aminata Lankoandé, épouse du regretté sergent de police, Diadoma Lankoandé, résidant à Saaba, a fait savoir que grâce à l'appui de la Police nationale, elle a pu bénéficier d'une formation en saponification. Ce qui lui permet à ce jour de collecter les commandes avant de fabriquer et livrer. Elle a souhaité juste pouvoir disposer de matériels de travail afin de mieux rentabiliser son business. Même engagement du côté de l'épouse de l'adjudant, Pédwendé Sandwidi, résidant au camp général Sangoulé Lamizana.

Elle doit l'éducation, la santé et l'alimentation de ses enfants aux petits métiers et au commerce de jus, glace, et eau fraiche. A Cissin, la famille du soldat de première classe, Silvaire Ouédraogo, a salué la visite de courtoisie du gouvernement. La veuve Ouédraogo a rassuré que la douleur de la perte de son mari est toujours d'actualité, mais, les différentes manifestations de soutiens et d'encouragements des autorités leur permettent de tenir face aux défis.

Les différentes familles visitées ont affirmé être au courant des mesures prises pour les accompagner. Elles ont salué toute la proximité du gouvernement et souhaiter une paix durable au pays. Dans cette tournée, la ministre Nandy Somé a profité de l'occasion pour offrir à chaque famille 5 sacs de riz de 50kg, des bidons d'huile et une somme d'argent.