Congo-Kinshasa: Caritas - Tenue du forum sur la redevabilité et la cohésion sociale

La paroisse Saint-Eugène de Menkao dans la commune urbano-rurale de Maluku a servi récemment de cadre au forum de redevabilité et cohésion sociale organisé par la Caritas Internationale Belgique et ses partenaires de mise en oeuvre, la Caritas Congo ASBL et le Service diocésain de Diaconie.

La tenue de cet atelier a mis en présence les délégués de quatre zones d'intervention impliqués dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Réponse multisectorielle humanitaire auprès des ménages et communautés vulnérables, touchés par les crises soudaines liées aux conflits en République démocratique du Congo (RDC). Il s'agit notamment des Points focaux du mécanisme d'écoute et de gestion des plaintes (MEGP), les autorités publiques, chefs coutumiers et d'autres personnes ressources de chaque zone d'intervention, à savoir le médecin-chef de zone de la santé de Maluku 1 et Maluku 2, venant de Mongata , Dumi village, Ndaku Pembe, Mbakana et Menkao.

Selon un communiqué de Caritas -Congo, cet atelier a permis de rassembler toutes les parties prenantes du projet à travers 4 zones d'intervention sur les cinq. L'objectif étant de leur présenter les statistiques des plaintes enregistrées et d'évaluer le degré d'appréciation de l'approche communautaire du Réseau Caritas d'une part et d'autre part sensibiliser à la cohésion sociale et l'intégration des déplacés dans les zones d'accueil.

%

Dans son mot d'ouverture, M. Tristan Bonyenga, chargé de redevabilité de Caritas Congo ASBL, a souligné l'importance de cet atelier en ces termes : « Si nous nous sommes réunis en ce lieu, c'est pour échanger librement autour de deux thématiques, à savoir la redevabilité et la cohésion sociale.»

L'objectif de ce forum, a-t-il renchéri, est de mettre autour d'une même table les différentes parties prenantes ayant pris part à ce projet, promouvoir la redevabilité à travers la promotion de l'approche communautaire et d'autre part la promotion de la paix et cohésion sociale dans les zones et communautés post-conflit.

Présent à ces assises, le bourgmestre de la commune de Maluku, Mampa Mundoni Alexis, a exprimé sa reconnaissance envers Caritas Congo pour tout ce qu'elle a fait pour la communauté de Maluku. « Depuis mon arrivée à la tête de la commune de Maluku, voyant les difficultés et atrocités que les populations subissent, la Caritas a joué un rôle important auprès de ces dernières.

Nous devons savoir comment rester en communautés, comment recevoir ceux qui fuient les atrocités, nous qui sommes les communautés d'accueil et ceux qui ont fui de savoir s'intégrer. Je ne pouvais pas manquer à ce forum qui est important et bénéfique pour les habitants de Maluku, car notre souhait est qu'après, nous puissions nous consolider davantage et éviter la division. Merci à Caritas pour cette initiative de nous réunir pour trouver des solutions et proposer des pistes des mitigations pour ne pas laisser toute la charge à l'Etat », s'est-il exprimé.

Pour sa part, Mr John Elanga, chargé des urgences de la Caritas International Belgique, n'a pas hésité de dire un mot concernant les communautés : « Je rappelle que c'est un projet qui était diligenté par Caritas International Belgique avec l'accompagnement de Caritas Congo ASBL et de la Diaconie, mais aussi c'est un projet communautaire. Le projet vous a été donné ; personne d'entre nous n'a bénéficié de quoi que ce soit, mais c'est les communautés qui en ont bénéficié, car nous ne sommes que des accompagnateurs.»

Le satisfecit des participants

La formation sur la redevabilité et la cohésion sociale a apporté une plus-value aux participants qui l'ont fait savoir au terme de ces assises. «Je suis redevable devant ma communauté, même par rapport à la crise du Plateau de Batéké. Nous sommes tous redevables devant les communautés de tout ce que nous faisons. Les communautés ont droit à un retour en donnant les détails de ce que nous sommes en train de faire. Par rapport à la cohésion sociale, nous devons faire un retour de paix, que nous puissions vivre comme auparavant, en trouvant des solutions pour sortir de la crise. Et à notre retour, nous allons apprendre aussi aux autres ce que c'est la redevabilité et aussi la cohésion sociale », a déclaré M. Gaston Mwesieme, chef de quartier Mbakana.

Quant à Mme Laurela Mwananzuri, mère de 3 enfants, elle a remercié la Caritas pour cette belle initiative. « J'ai beaucoup appris sur la vie et comment rester dans la communauté malgré le conflit entre le Teke et le Yaka, la Caritas les implore de rester unis et de trouver des solutions au lieu de faire la guerre et elle en est fière », a-t-elle fait savoir. Rappelons que le premier jour, le consultant chargé des projets Caritas Congo ASBL, aussi Facilitateur du forum, Eustache Eric Kazumpwe, a axé son intervention sur la redevabilité. Mais le second jour a été animé par la secrétaire adjointe de la CDJP/KIN , Mme Gustavine Mboyo Belembe qui a exposé sur la cohésion sociale et états des lieux de la situation du plateau de Batéké.