Congo-Brazzaville: Semaine de la mode - Un défilé des créateurs marque le clou de la troisième édition

Devenue un rendez-vous incontournable de la mode en République du Congo, la troisième édition de la Semaine de la mode a éteint ses lampions au cours d'une soirée marquée par un défilé de mode au Grand Lancaster de Brazzaville, la semaine dernière.

La soirée de la troisième édition de la Semaine de la mode a été placée sur le thème « Brazza la verte, quand le style rencontre la durabilité ! ». Elle a débuté par le mot de circonstance du premier conseiller à l'ambassade de France au Congo, Louis Berthelot. La mode, a-t-il dit, est bien plus qu'un simple moyen d'expression artistique, « elle reflète notre culture ainsi que notre identité. Elle transcende les frontières et rassemble tout le monde, nations diverses à travers ce qui est un des atouts les plus précieux chez l'Homme : sa capacité à créer du nouveau, en un mot, sa créativité. Nous n'en avons jamais eu autant besoin en ces temps troublés. Nous avons besoin de cette légèreté sérieuse, de cet élan du coeur et de l'esprit, de cette ingéniosité qui étonne et rassemble ».

Pour Louis Berthelot, le temps d'une semaine a permis à Brazzaville, ville de la Sape, de foisonner telle que Paris, capitale de la mode. Les designers, les marques et les créateurs du Congo et ceux venus du Togo, du Sénégal et de la République démocratique du Congo ont eu l'opportunité de présenter leurs nouvelles collections aux médias, aux acheteurs et au public. Cet événement, a-t-il estimé, permet également de promouvoir l'industrie de la mode au Congo, de stimuler les ventes et de créer des opportunités de réseautage pour les professionnels du secteur.

Le thème de cette troisième édition de la semaine de la mode, « Brazza la verte, quand le style rencontre la durabilité ! », est une invitation à prendre conscience des limites « de notre monde et à changer notre mode de consommation », a renchéri le premier conseiller à l'ambassade de France. Il a précisé que toutes les activités proposées cette semaine, notamment un atelier upcycling animé par le collectif Thrifty sur le recyclage de Jean's, des conférences sur le secteur de la mode au Congo, la mode durable et la couture consciente s'articulaient à la perfection autour du thème.

Enfin, Louis Berthelot a remercié le directeur artistique de la Semaine de la mode, Hippolyte Diayoka, ainsi que toute son équipe pour leur engagement sans faille envers le secteur de la mode au Congo. Mais aussi toute l'équipe de l'Institut français du Congo qui n'a pas ménagé sa peine, notamment la directrice déléguée, Barbara Pamou, et autres.

Un défilé de mode qui interpelle à préservation de l'écosystème

Après le mot de Louis Berthelot, le tour est revenu au grand maître Keim Oboura d'égayer le public avec sa sanza, un instrument de musique traditionnelle congolaise. Puis est arrivé le moment tant attendu, celui du défilé de mode des créations de onze stylistes. Durant deux heures, le public a découvert des créateurs parmi lesquels ceux qui ont su repousser les limites de la mode en utilisant des techniques écoresponsables dans un souci de préservation de l'écosystème.

Ces onze stylistes ont permis aux spectateurs d'apprécier leurs talents à travers le passage de plusieurs mannequins sur le gigantesque podium dressé pour la circonstance. Il s'est agi des créations vestimentaires des stylistes Kity Kiem, Liocrus, Kintambala ya mboka, Yok création, Leslie Exaucée, Papino, Sano, Christ'on, Chreri Essam, Nonkaime, Alina Sow. Outre la prestation de l'artiste tradi-moderne Keim Oboura, la soirée a été agrémentée également par l'artiste musicienne Liz Babindamana.

Notons que la troisième édition de la Semaine de la mode, organisée en partenariat avec la Délégation de l'Union européenne, l'ambassade d'Italie au Congo, le Goethe Institut, le Grand Lancaster et Kitoko Make up, a eu comme particularité un défilé de rue au marché Total car la mode est l'affaire de tous. Elle a connu aussi plusieurs autres temps forts, parmi lesquels les conférences et symposiums à l'Institut français du Congo, sur les thèmes « Le secteur de la mode au Congo : tendances, défis et opportunités de croissance » ; « Mode durable et couture consciente ». Il y a eu également un "Zando de la mode", consacré à l'exposition vente d'articles de mode...