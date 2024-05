Congo-Kinshasa: Conflit Teke/Yaka - L'ANATC prêche l'amour et la fraternité entre ces deux communautés

Le secrétaire exécutif de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo (ANATC) à Kinshasa, Jean-Serge Mbangu a invité, mardi 28 mai, les peuples Teke et Yaka à la réconciliation et à la cohabitation pacifique afin de promouvoir le développement à partir de la base.

Il a lancé cette invitation au sortir d'une audience avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli au Palais du peuple, à Kinshasa :

« Le seul conseil qu'on peut donner à la population (NDLR : teke et Yaka) c'est l'amour et la fraternité car le linge sale se lave en famille. Il faut tout oublier et pardonner comme le chef de l'Etat a dit et il ne faut pas faire une marche en arrière ».

Jean-Serge Mbangu a également remercié le Chef de l'Etat, Felix Tshisekedi pour son implication personnelle dans le retour de la paix entre Teke et Yaka.

« On était au niveau de la cité de l'Union africaine et vous avez vu comment nous avons signe la paix entre toutes les communautés Teke et Yaka. Des fermiers et les Mobondo aussi étaient là. On a mis en place une commission et le Premier vice-Premier ministre va donner le coup d'envoi pour que cette commission commence le travail », a-t-il ajouté.

Le secrétaire exécutif de l'ANATC à Kinshasa a attribué la présence des quelques tensions sur terrain aux mains noires.

Les travaux de la Commission mise en place en vue de matérialiser l'accord de paix signé entre les communautés Teke et Yaka devant le Chef de l'Etat débutent ce mercredi au ministère de l'Intérieur à Kinshasa.