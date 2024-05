Afrique de l'Ouest: UFOA-A U20 Filles - Le Sénégal étrille la Guinée (4-0) et file en finale

Le Sénégal s'est imposé avec brio face à la Guinée en demi-finale du tournoi de l'UFOA-A U20 féminines, avec un score écrasant de 4-0. Cette victoire sans appel permet aux Lioncelles de se qualifier pour la finale, où elles tenteront de décrocher un doublé.

Lors de la première demi-finale du tournoi UFOA-A des sélections féminines des moins de 20 ans, le Sénégal a pris un départ fulgurant face à la Guinée. Dès la 12e minute, Adji Ndiaye a obtenu un coup franc après avoir été fauchée à l'entrée de la surface. Sokhna Pene a parfaitement exécuté le tir, trouvant la lucarne et ouvrant le score. Peu avant la mi-temps, à la 41e minute, une erreur défensive guinéenne a permis à Adji Ndiaye de marquer à nouveau, portant le score à 2-0. Le Sénégal a conservé cette avance jusqu'à la fin de la première période, démontrant une grande maîtrise du jeu.

Pour apporter plus de fraîcheur à l'équipe, l'entraîneuse sénégalaise Mbayang Thiam a procédé à des changements tactiques en seconde mi-temps, en remplaçant Juliette Kalamo et Rokhyatou Kande par Khadija Badio et Adama Siga Diouf. Ces nouvelles joueuses ont renforcé le milieu de terrain tout en apportant de la vivacité. Toujours dominatrices, les Lioncelles ont continué à mettre la pression sur la Guinée. À l'heure de jeu, Sokhna Pene a parfaitement exécuté un corner, permettant à la capitaine Wolimata Ndiaye de marquer de la tête, portant le score à 3-0. À peine entrée en jeu, Marie Louise Faye a été lancée dans la profondeur, éliminant à la fois une défenseuse guinéenne et la gardienne avant de croiser son tir dans les cages adverses. Le Sénégal a ainsi porté le score à 4-0 à la 84e minute. Ce but a scellé le sort du match, qualifiant le Sénégal pour la finale du tournoi de l'UFOA, joué à Thiès. Les Lioncelles, auteurs d'un parcours sans faute jusqu'ici, ont impressionné avec une attaque redoutable totalisant 11 buts en 4 rencontres et une défense de fer n'ayant encaissé aucun but