Afrique: Sommet Corée du Sud-Afrique- Plus de 45 pays africains attendus pour renforcer la coopération économique et technologique

La première édition du Sommet Corée du Sud/Afrique se tiendra les 4 et 5 juin 2024 à Séoul, sous le slogan « L'avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité ». Cet événement, rapporté par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, réunira des délégations de plus de 45 pays africains.

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap citée par adakar.com, ce sommet est axé sur le renforcement de la coopération économique, ce sommet abordera des domaines clés tels que les minerais critiques, les infrastructures, les énergies renouvelables et le numérique. Il s'agit de la plus importante rencontre multilatérale en Corée du Sud depuis l'arrivée au pouvoir du président Yoon Suk Yeol en mai 2022.

« Le sommet renforcera nos liens politiques, économiques et sociaux avec les pays africains, et nous donnera l'occasion d'établir une coopération globale et pratique dans divers domaines tels que les minerais critiques, les infrastructures, les énergies renouvelables, le numérique, l'agriculture, les soins de santé et le tourisme », a déclaré Kim Tae-hyo, conseiller adjoint à la Sécurité sud-coréenne, lors d'un point de presse.

Lors de la 7e Conférence sur la coopération économique Corée du Sud-Afrique (KOAFEC) en septembre 2023 à Busan, Séoul s'était engagée à accorder des financements globaux de 6 milliards de dollars sur deux ans à l'Afrique. Ces fonds visent à soutenir des projets dans les domaines de la transition énergétique, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation professionnelle. Les financements seront accordés à travers plusieurs canaux, dont l'Eximbank of Korea, le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) et le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique.

Ce sommet marque une étape cruciale dans le renforcement des relations entre la Corée du Sud, dixième puissance économique mondiale, et les pays africains, visant à promouvoir une croissance durable et solidaire pour un avenir partagé. A noter qu'une importante délégation ivoirienne conduite par le Président Alassane Ouattara va participer à cette rencontre..