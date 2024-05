Tunisie: EGSG se replace en play out - De la crise au triomphe

Trois victoires de suite à Gafsa et le maintien quasi assuré, Skander Kasri a réussi son pari.

El Gawafel vient de réaliser une performance remarquable en remportant son troisième match consécutif à domicile( cette fois devant l'UST), consolidant ainsi sa position au coeur du classement. Cette série de victoires, obtenue en phase retour du play-out, a permis au club gafsien de faire le plein de points à domicile, insufflant un nouvel espoir à ses supporters.

Le parcours du club gafsien cette saison est une véritable histoire de résilience. Après avoir traversé des déboires et des soubresauts lors de la première phase du championnat, EGSG semble renaître de ses cendres. La clé de ce renouveau : l'arrivée de Skander Kasri au poste de coach.

L'impact du nouveau coach.

Depuis sa prise de fonctions, Skander Kasri a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Reconnaissant la qualité intrinsèque de chaque joueur, il a su tirer le meilleur de son effectif. Les changements dans la formation rentrante en sont la preuve éclatante.

Le staff technique a su instaurer une nouvelle dynamique en galvanisant ses joueurs. Avec neuf points glanés dans son fief, les Gafsiens n'ont plus besoin que d'un point pour officialiser leur maintien parmi l'élite. Qui l'aurait cru ? Et pourtant, c'était improbable à l'issue de la première phase. Cette métamorphose est également visible dans la performance de certains joueurs clés.

Godspower, la renaissance

Le Nigérien Godspower a été particulièrement décisif lors des trois derniers matchs, inscrivant trois buts cruciaux. Ce joueur, autrefois critiqué par les tifosis, a su répondre et faire taire ses détracteurs de la meilleure manière possible en retrouvant son flair pour le but. La touche de Skander Kasri est également perceptible dans les ajustements apportés à la défense centrale, notamment en titularisant Abbes aux côtés de Aguibri.

Cette paire a apporté une stabilité et une solidité tant attendues. De plus, en récupérant un vieux briscard et lui redonnant confiance, en l'occurrence Amir Omrani, le coach a considérablement renforcé la vitrine offensive , permettant à Godspower de s'exprimer pleinement.

Lors du dernier match contre l'UST, El Gawafel a marqué trois buts à domicile, une première cette saison. Cette performance offensive contraste fortement avec les victoires précédentes souvent obtenues avec la plus faible des marges. A l'approche du derby crucial du sud-ouest, le club gafsien se prépare avec confiance. Un score de parité suffirait à assurer le maintien, un objectif qui semblait hors de portée en début de saison.