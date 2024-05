Congo-Kinshasa: L'équipe de Judith Suminwa voit enfin le jour

Près de deux mois d'une attente qui commençait à devenir ennuyeuse, le gouvernement Judith Suminwa a finalement été rendu public, le 29 mai aux premières heures, par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, à la télévision nationale.

Le nouveau exécutif national compte cinquante-quatre membres. Une réduction d'environ 6% par rapport au gouvernement Sama Lukonde qui en comptait cinquante-sept. Quatorze femmes ont fait leur entrée, représentant une moyenne d'environ 26% pour la représentation féminine. Contrairement à la précédente équipe, il y a maintenant six postes de vice-Premiers ministres, contre cinq auparavant. L'on note la sortie de certains ministres, la permutation d'autres, mais aussi l'entrée de nouvelles figures.

Parmi les faits marquants qui caractérisent ce nouveau gouvernement, l'on note, par exemple, la nomination de Jacques Shabani, ancien directeur de campagne de Félix Tshisekedi et jusque-là son conseiller, au poste de vice-Premier ministre de l'Intérieur. Ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social remplace à ce poste Jean-Pierre Bemba qui s'occupera désormais de la vice-Primature en charge des Transports et Voies de communication. Jean-Pierre Lihau, quant à lui, est maintenu vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique. Guylain Nyembo, directeur de cabinet du chef de l'État, quitte ce poste pour la vice-Primature en charge du Plan et Coordination, aide au développement.

Du côté des ministres d'État, Eve Bazaiba, Aime Boji, Alexis Gisaro et Guy Loando ont été maintenus à leurs ministères respectifs, à savoir l'Environnement, le Budget national, les Infrastructures ainsi que l'Aménagement du territoire. Quant à Muhindo Nzangi, il quitte l'Enseignement supérieur et Universitaire pour le Développement rural.

Parmi les grosses surprises, l'on peut noter le départ de Christophe Lutundula qui quitte le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement. Il est remplacé par Thérèse Kayikwamba. L'autre surprise, c'est l'entrée de Constant Mutamba, ancien candidat à la présidence de la République qui prend les rennes de la Justice. L'on note aussi quelques permutations, tel Aimé Sakombi qui part des Affaires foncières désormais confiées à Acacia Bandubola Mbongo pour les Hydrocarbures. Jean-Lucien Bussa est le nouveau ministre du Portefeuille, laissant le Commerce extérieur à Julien Paluku. Le dynamique Didier Budimbu est ramené aux Sports en remplacement de François Kabulo. Crispin Bandu est, pour sa part, titularisé à l'Urbanisme et Habitat en lieu et place de Puis Muabilu.

À tout prendre, le gouvernement Judith Suminwa se place dans la continuité de celui de Sama Lukonde. Maints analystes pensent qu'aucun changement radical n'a été observé en terme d'animateurs, vu que beaucoup ont conservé leurs postes. L'on note toutefois un resserrement de la majorité autour des fidèles du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dispose désormais de suffisamment d'atouts pour conduire le pays à bon port.