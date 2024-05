Afrique: Football féminin - La RDC va affronter en amical le Maroc à Berkane

Le sélectionneur des Léopards seniors dames, Papy Kimoto Okitankoy, a publié une liste de vingt-trois joueuses sélectionnées pour le stage d'une semaine. Elles affrontent en double amical, le 31 mai et le 3 juin au stade municipal de Berkane, les Lionnes de l'Atlas de Maroc.

C'est une opportunité pour les Léopards dames de se préparer pour la 15e Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2024, elles qui n'ont plus disputé de match depuis décembre 2023. Outre la République démocratique du Congo (RDC), les douze pays qualifiés pour cette 15e édition de la CAN sont les quatre demi-finalistes sortantes, notamment l'Afrique du Sud, le Maroc, pays organisateur qualifié d'office, la Zambie et l'ogre Nigeria, vainqueur à onze reprises, ainsi que l'Algérie, le Botswana, le Ghana, le Mali, le Sénégal, et la Tunisie.

Pour cette double confrontation face au Maroc, Papy Kimoto a rappelé Olga Massombo, ancienne de Toulouse, Virginie Kadisha et Priscille Tabala, respectivement attaquante et défenseuse du FCF Amani qui se sont illustrées au championnat provincial et pendant la phase de zone du championnat national. Sur cette liste, il y a également Fideline Ngoy (Amed Spor/Turquie), Brigitte Ngamita (TP Mazembe/RDC), Ruth Konde (La Source/Congo), Belange Vukulu, Aimeraude Mawanda, Tracy Nkodia, Natacha Boyengwa, Danny Ngoyi, Priscille Tabala, Beni Kubiena, Marlène Kasaj, Falonne Pambani, Francesca Lueya, Sarrive Badiambile, Deborah Boleki, Grâce Mfwamba, Naomie Kaba Kaba, Merveille Kanjinga, Ruth Kipoy, Deborah Ngalula, Virginie Kadiata, Olga Massombo.