Congo-Kinshasa: Quand Koffi Olomide déclare sa flamme à Cindy le coeur

« Mama Ci », le nouveau morceau du Grand Mopao totalisant déjà plus d'un million de vues, est sorti le 26 mai. Fabregas et JR 33 qui se font ses complices ne tarissent pas d'éloges pour sa dulcinée dénommée « Reine d'amour ya mokonzi ».

Plus poète que jamais, Koffi commence le nouveau single tout en rimes où il affirme l'aimer à la vie, à la mort. « Mama Ci, si et seulement si, opesi nga makasi, na mem'o na Sicile et puis na Cincinnati. Même ata babeta nga masasi neti na Masisi to na Sibérie », l'entend-on clamer de prime abord. Avant de renchérir, remerciant sa génitrice de lui avoir donné la vie : « Mama abot'o merci ». Il achève cette introduction poétique avec la conviction que cet amour sera manifeste même quand il passerait de vie à trépas : « Bolingo e'a kelasi mokolo ya autopsie, bamona kaka Mama Ci. Si, si ! ».

C'est un chapelet de comparaisons que Koffi égrène tant pour décrire sa compagne que pour dire toute la passion qu'elle lui inspire. Il est intarissable à ce sujet. « Elle est la Joconde des tropiques », déclare-t-il notamment. Et, de leur côté, Fabregas et JR 33 en rajoutent chaque fois une couche en témoins de cet amour dont ils livrent chacun un commentaire en guise de témoignage.

Toutes les déclarations qu'ils font à l'endroit de Cindy, qu'ils qualifient de « Reine ya mokonzi », la reine du roi, sont comme attestées par le décor de style égyptien. Comme quoi, Koffi, le romantique, conjugue l'amour à la mode égyptienne avec tous les atours qui vont avec. Une salle de festin royal avec une table toute apprêtée. Les couverts dorés, les chaises bordées de rubans bleu royal assortis aux pieds de la table imposants de même couleur et aux éventails à plumes géants. Et, le chemin de table garni de chandeliers, coupes en cristal et mets que l'on devine selects. Mais il y a aussi toutes les garnitures dorées et dorures qui donnent plus de reflets aux tenues immaculées du personnel. Elles sont du reste assorties à celle de la fameuse reine vêtue dans les mêmes tons, rehaussée par de la dentelle transparente brodée or et une couronne dorée et perlée.

%

Cyndi elle-même ne fait que des brèves apparitions, deux, à une minute de la fin du clip disponible sur Youtube. La chanson qui semble avoir déjà son succès, s'il faut se fier au nombre de vues qui y avoisine le million 300 000 vues. Il est encore à découvrir sur l'ensemble des plateformes de téléchargement légal.