Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - Côte matève aura bientôt un lycée d'enseignement général

Accompagné du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, et celui de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, ainsi que des autorités locales, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a posé, le 27 mai à Pointe-Noire, la première pierre de construction du lycée d'enseignement général de Côte matève, dans le sixième arrondissement Ngoyo.

Le lycée d'enseignement général de Côte matève sera bâti sur un terrain d'une superficie de 6750 m2. Il comprendra un premier bâtiment R+1 de 462,21 m2 avec dix salles de classe, dont cinq au rez de chaussé et cinq autres à l'étage ; des vérandas de 49,70 mètres de long et deux mètres de large. Chaque salle de classe aura spécifiquement des portes métalliques, des tableaux verts ; un faux plafond situé à 3,06 mètres de la dalle de sol, et une couverture en tôles bacs alu.

Le deuxième bâtiment R+1 de 320,39 m2 aura au rez de chaussée deux salles de classe plus un laboratoire pédagogique ; et trois autres salles à l'étage avec des vérandas de 49 ,70 mètres.

Le troisième bâtiment de ce lycée servira de bloc administratif de 126,48 m2 avec six bureaux combinés à une salle polyvalente et trois cabines des toilettes modernes destinées au personnel administratif et enseignant. Il est prévu un bloc de latrines modernes pour filles et garçons à huit cabines et de 39,68 m2, des logements modernes d'astreinte pour l'équipe de maîtrise à un foyer chacun et de type T4 de 118,68 m2, comprenant trois chambres à coucher, un séjour avec un coin de repas, une cuisine avec deux salles de bain. Le tout accompagné par une bâche à eau de 38 000 litres avec un dispositif en eau des différentes installations. Il est également prévu un mât à quatre entées et espaces verts. Un espace sportif et un mur mitoyen de clôture en forme de L avec une protection en fils barbelés, un portail plus deux portillons pour la sécurisation de l'infrastructure.

%

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a signifié à cette occasion que l'école reste à ce jour encore l'une des plus belles inventions de l'homme. « Pourvoyeuse d'opportunités pour les jeunes, elle mérite plus que jamais toute notre attention, savamment soutenue par Jules Ferry, l'investigateur en France de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Cette institution est parvenue à écrire au Congo ses plus belles lettres au cours de ces dernières années », a-t-il déclaré.

Pour le Premier ministre, la pose de cette première pierre est la mise en oeuvre de la politique du président de la République allant dans le sens de l'amélioration de la carte scolaire et de faire en sorte que le pays ait plusieurs lycées de proximité qui tiennent compte du développement démographique des communautés.

« Je félicite le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation pour tout ce qu'il est en train de faire à travers le pays pour approcher les établissements scolaires des apprenants. Nous continuons avec la mise en oeuvre de la politique du président de la République et dans le cadre du Plan national de développement, le dividende social passe par la construction des infrastructures scolaires, l'équipement et la modernisation de celles-ci », a-t-il déclaré.