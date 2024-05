Angola: L'INE enregistre deux cent mille demandes d'agents de terrain pour le recensement/2024

Luanda — Plus de deux cent mille candidatures d'agents de terrain pour le Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 ont été enregistrées par l'Institut National de la Statistique (INE), au cours du processus de recrutement qui s'est déroulé du 22 au 27 mai.

Le recensement de la population et de l'habitat de 2024 débutera le 19 juillet prochain et prévoit le recrutement de 79.423 agents de terrain, dont 67.131 recenseurs et 12.292 superviseurs, pour collecter les données.

Le directeur de l'Institut National de Statistique (INE), José Calengi, qui s'exprimait en marge de la réunion du Comité Statistique de la SADC, qui se déroule du 28 au 30 mai, a affirmé qu'il était prévu à partir de mercredi (29), la réalisation du processus de sélection des recenseurs, superviseurs, assistants administratifs et techniciens.

Le responsable a dit que les difficultés soulignées par certains candidats, en termes d'accès au site Internet, ont été surmontées dès le premier jour, raison pour laquelle le nombre souhaité a été atteint.

En ce qui concerne la réunion de la SADC, il a souligné que les instruments politiques pour les statistiques régionales, les projets de sources et les méthodes de collecte de données, entre autres, seront analysés.

Le recensement de la population et de l'habitat sera réalisé sur l'ensemble du territoire national et portera sur les citoyens nationaux et étrangers résidents ou temporairement absents, ainsi que sur les unités d'hébergement.

Pour sa part, le secrétaire d'État à l'Investissement public, Ivan Marques dos Santos, a indiqué que l'Angola avait pris des mesures significatives en termes de production de statistiques officielles, mettant en évidence l'enquête sur les dépenses, les recettes et l'emploi, le recensement des entreprises et des établissements, ainsi que l'Enquête d'indicateurs multiples et de santé, entre autres.

Il a souligné que le pays, à travers le système statistique national, s'engage à mettre en oeuvre les directives de la SADC pour fournir une plus grande robustesse aux statistiques de la région.

Le responsable a indiqué que la signature du protocole statistique de la SADC, qui est un document juridique, permet de renforcer le développement et l'innovation dans le domaine des statistiques dans la région.

A l'occasion, la secrétaire exécutive régionale pour l'intégration de la SADC, Angèle Makombo N'tumba, a souligné que le Plan indicatif de développement stratégique régional de la SADC (RISDP 2020-30) établit les priorités stratégiques et les domaines d'intervention pour sa période actuelle de mise en oeuvre.

En ce qui concerne les statistiques, la stratégie envisage le renforcement des capacités tout au long de la chaîne de valeur des données du système statistique régional comme un domaine d'intérêt stratégique, afin d'atteindre le résultat d'une infrastructure améliorée de collecte de données et de systèmes essentiels pour la production et l'utilisation de statistiques régionales.

« Il nous appartient de maximiser l'impact des données sur le développement de notre territoire, ce qui implique d'internaliser et d'accorder une plus grande attention à chaque composante de l'ensemble de la « chaîne de valeur des données », a-t-il conclu.

Pendant trois jours, au cours de différentes sessions, les statistiques des comptes nationaux, les statistiques de la pauvreté, les statistiques des prix, les statistiques agricoles, les statistiques du travail, entre autres sujets, seront également analysées.

Les participants à la réunion sont la Namibie, le Botswana, Madagascar, les îles Seychelles, le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie, la RDC et le Royaume d'Eswati.