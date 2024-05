Maroc: Flûte J.A. Jayant offre un voyage mélodique au coeur de l'Inde du Sud

Fès — Le 27ème Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde a accueilli, mardi lors d'un concert, le virtuose indien Flûte J.A. Jayant, maître de la flûte carnatique. Sa prestation a transporté le public dans les méandres de la musique classique indienne du Sud, offrant un voyage sensoriel unique.

Dès les premières notes, la flûte bansuri de Jayanth a tissé une trame sonore envoûtante. Son art, nourri d'une tradition ancestrale transmise par son guru, s'est révélé être un véritable enchantement. La technique virtuose de Jayanth, aussi bien dans le doigté que dans la gestion du souffle, a permis de révéler toute la profondeur de la flûte bansuri, même dans les octaves inférieures particulièrement difficiles. La pureté de son jeu, respectueux des principes de shruthi et suddham, a captivé les mélomanes présents.

L'interprétation de Jayanth n'a pas seulement été technique, mais s'est élevée à une dimension poétique. Les compositions, de forme gayaki, ont été ponctuées d'une sensibilité profonde, faisant ressortir les aspects lyriques et émotionnels de la musique. La communion entre l'instrumentiste et son instrument s'est traduite par une palette sonore riche et nuancée, capable d'exprimer un large éventail d'émotions, de la douceur mélancolique à la fougue exaltante.

Accompagné par Ramesh Kishore au mridangam, le rythme subtil et puissant du percussionniste a servi de contrepoint idéal à la mélodie envoûtante de la flûte. L'harmonie entre les deux musiciens a créé une synergie magique, nourrissant une expérience musicale immersive.

%

Dans une déclaration à la MAP, J.A. Jayant a exprimé son immense honneur d'avoir été invité à se produire lors de ce prestigieux événement.

"C'est un immense honneur pour moi de faire partie de ce festival international de très grande renommée," a confié l'artiste. Jayant et son partenaire de scène Ramesh Kishore, tous deux encore jeunes, se sont dits "ravis" d'avoir eu l'opportunité exceptionnelle de se produire devant un public venu des quatre coins du monde.

"Que nous puissions tous les deux nous produire ici à un si jeune âge est vraiment un honneur. Nous étions très heureux de nous produire devant le public ici à Fès," a ajouté le maître de la flûte carnatique, visiblement ému par l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.

Le concert de Flûte J.A. Jayant a été un véritable pour les amateurs de musique sacrée et de musique du monde. Sa maîtrise de la flûte carnatique et son engagement profond envers sa tradition ont offert une expérience unique, transportant le public au coeur de la spiritualité et de la beauté de la musique indienne.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival se tient du 24 mai au 1er juin prochain sous le thème "La Quête de l'Esprit Al-Andalus".

Lors de cette édition, l'Espagne a été choisie comme invité d'honneur pour célébrer les liens historiques et présents qui unissent l'Espagne et le Maroc.

Cette édition, moment privilégié de l'esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, est marquée par une programmation musicale rassemblant plusieurs artistes et troupes des deux pays qui exprimeront à travers leurs fusions et leurs spectacles cette dimension particulière d'ouverture, d'harmonie et de vivre ensemble pour un futur meilleur.

Ce rendez-vous incontournable, qui fait désormais partie des plus grandes manifestations culturelles dans le monde, prévoit de même la participation d'artistes représentant plusieurs pays.

Il s'agit, entre autres, de la chanteuse d'origine syrienne Naïssam Jalal, Nedyalko Nedyalkov Quartet (Bulgarie), Khadija El Afrit (Tunisie), Walid Benselim, Young Musicians european orchestra, et Madalena (choeur féminin), outre des nuits soufies.