Maroc: Artisanat - Cycle de formation au profit des fabricants de fusils et de selles traditionnels

Rabat — Les artisans fabricants de fusils traditionnels (Lamkohla) et de selles traditionnelles ont bénéficié d'un cycle de formation continue pour renforcer leurs compétences.

Ce cycle de formation a été dispensé au profit de 66 artisans au niveau national, dont 36 artisans de fusils traditionnels et 30 artisans de selles traditionnelles, dans le cadre de la préparation des unités de production aux droits d'usage de la marque collective de certification, indique le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire dans un communiqué.

L'objectif est de renforcer les compétences des artisans, d'accroître leur sensibilisation au maintien de la qualité du produit conformément aux exigences du système d'utilisation de la marque collective de certification, de respecter les spécifications et d'organiser la pratique artisanale à la lumière de l'évolution des normes techniques, sociales et environnementales.

L'action de certification et de labélisation de ces deux métiers est d'une importance cruciale car elle permet de valoriser ces produits et garantir leur traçabilité et leur préservation en tant que patrimoine culturel marocain.

En effet, la fabrication des fusils et des selles traditionnels constitue un élément essentiel du patrimoine culturel marocain, enraciné et transmis à travers les générations, mais aussi la base du succès de l'art équestre marocain "Fantasia", inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. À travers cet art, les Marocains célèbrent dans les Moussems la joie et l'attachement à leurs rituels et coutumes.

Ces formations ont été préparées, organisées et coordonnées entre le ministère et la Fondation Mohammed VI pour la solidarité, à travers le centre de formation et de qualification dans les métiers de l'artisanat à Marrakech, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du partenariat conclu pour le renforcement et le développement des compétences des artisans.