Bénin: Les prix à la consommation connaissent une évolution de 0,2% au mois d'avril 2024.

Les prix à la consommation au Bénin ont enregistré une évolution de 0,2% au terme du mois d'avril 2024 comparé au mois précédent, selon les données de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD) basé à Cotonou.

L'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) est ressorti en effet à 112,8 durant la période sous revue contre 112,6 au mois de mars 2024. « La hausse mensuelle de l'indice est essentiellement imputable à l'augmentation des prix des biens des fonctions Transports (+3,3%) et Restaurants et Hôtels (+1,3%) » explique l'INSTAD. Cette structure a relevé trois principaux groupes de biens dont les prix ont contribué à cette hausse. Il s'agit en premier lieu des Carburants et lubrifiants (+1,4%), à cause de la hausse du prix de l'essence kpayo à l'approvisionnement et à la hausse du cours du Naira. En second lieu, il y a le Transport de passagers (+6,6%), en lien avec la hausse des prix de l'essence kpayo. En dernier lieu, l'INSTAD mentionne le groupe Restaurants, cafés et établissements similaires (+1,5%), favorisée par la hausse des prix des produits vivriers.

En comparaison à octobre 2023, les prix ont augmenté de 4,1% porté essentiellement par une forte contribution des Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+10,5%).

Mais, par rapport au même mois de l'année dernière, la variation de l'IHPC est de 3,1% contre une stabilité un mois plus tôt.

Par rapport à la nature des produits, l'INSTAD note qu'en variation mensuelle, les prix des produits frais ont diminué, alors que ceux des produits énergétiques ont augmenté de 1,6%.

En glissement annuel, les prix des produits frais et ceux des produits énergétiques ont tous crû respectivement de 4,6% et de 6,4%.

Sur la base de l'origine des produits, en variation mensuelle, les prix des produits importés sont demeurés stables, tandis que ceux des produits locaux ont varié de +0,1%.

En glissement annuel, les prix des produits importés et ceux des produits locaux sont tous en hausse respectivement de 0,8% et de 2,8%.

En avril 2024, l'indice des prix des produits hors énergie et produits frais est ressorti à 110,1 contre 109,2 le mois précédent, soit une variation de +0,8%. En glissement annuel, il est enregistré une hausse de +0,4% contre le repli de -1,7% observé un mois plus tôt.

Selon l'INSTAD, le taux d'inflation au niveau national au titre du mois d'avril 2024, suivant la définition adoptée dans l'espace UEMOA, est ressorti à +1,4%, le même niveau qu'un mois plus tôt.