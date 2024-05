Afrique: Gitex Africa 2024 - L'IA, la Cybersécurité, le Cloud... des thèmes qui s'invitent dans les débats

La scène technologique africaine s'illumine à nouveau avec l'ouverture du Gitex Africa 2024, une vitrine mondiale de l'innovation, du réseautage et de la convergence technologique.

Le Chef du gouvernement Marocain, Aziz Akhannouch, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des personnalités de divers horizons a procédé à l’ouverture des portes du Gitex Africa 2024, le mercredi 29 mai 2024, à Marrakech, au Maroc, accueillant un impressionnant rassemblement de plus de 1 500 exposants issus de plus de 130 pays.

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette deuxième édition témoigne de l'engagement continu du Royaume à soutenir les écosystèmes de l'innovation technologique en plein essor sur le continent africain.

Initié par Kaoun International, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre (DWTC), en collaboration avec le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration et l'Agence de Développement Digital (ADD), le Gitex Africa 2024 entend explorer les opportunités offertes par les technologies émergentes. Mohammed Idrissi Meliani, directeur général de l'ADD a indiqué l'importance de cet événement dans la consolidation de la position de l'Afrique en tant que carrefour d'innovation technologique et dans le renforcement de son influence sur la scène numérique mondiale.

Cette année, le Gitex Africa met en lumière des thèmes captivants tels que l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, le cloud, la FinTech et l'e-santé. Les débats et les échanges se concentrent autour de trois grands axes : "Construire une Afrique digitale unifiée", "la connectivité" et "les villes numériques". Le salon offre ainsi une plateforme unique pour partager les connaissances, les expériences et les bonnes pratiques dans ces domaines stratégiques.

Au cœur de cette grand-messe technologique, les startups et les PME innovantes vont bénéficier d'un environnement propice à l'accélération de leur croissance à l'échelle internationale. Les derniers développements technologiques, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la santé et de la cybersécurité, sont au centre des discussions et des démonstrations.

En marge du salon, le "World Health Future" met en lumière les avancées récentes dans le domaine de la santé numérique, avec la participation des principales startups internationales spécialisées dans ce domaine. Il s’agit, à travers cela de contribuer au développement de la santé en Afrique et de promouvoir l'adoption des technologies innovantes dans ce secteur crucial.

Pour Mohamed Idrissi Meliani et Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, le Gitex Africa renforce la position du Maroc en tant que leader dans le domaine de la technologie sur le continent africain, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Gitex Africa 2024 représente ainsi bien plus qu'un simple salon technologique ; il incarne l'aspiration collective de l'Afrique à s'imposer comme un acteur majeur de l'innovation et du progrès technologique à l'échelle mondiale. Depuis Marrakech, au Maroc, les regards sont tournés vers un avenir numérique prometteur, porté par la passion, la créativité et la collaboration de tous les acteurs du secteur.