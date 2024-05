Tunisie: Vient de paraître - «Nour» aux éditions Arabesques - La vérité de Selma...

Rien ne semblait pourtant prédestiner Selma Ben Romdhane à plonger dans les horizons de la spiritualité. Mathématicienne de formation, spécialisée en gestion et marketing, pilote de ligne de son métier, elle affiche le profil idéal d'une cartésienne pure et dure, que l'on pourrait croire plus préoccupée de chiffres et de performances que de questions existentielles.

Et pourtant ! Cette jeune femme élégante et gracieuse, parfaitement à l'aise aux commandes de ses avions, vient de publier aux éditions Arabesques, sous le titre de Nour, un livre consacré à son parcours spirituel. Un livre intime, sincère, un livre thérapie, dit-elle. Selma Ben Romdhane a toujours écrit : des poèmes, des réflexions, des lettres.... d'adieu à sa famille, à une époque où elle était hantée par l'idée de les quitter sans laisser de trace.

On les trouva macabres ces lettres qui se voulaient de l'au-delà, et elle cessa d'écrire. Jusqu'à l'arrivée du Covid. Cette maladie qui attaque les poumons lui rendit souffle de vie. Et désir de partager. Partager un cheminement, un bouleversement, une lutte contre le mal-être... Mais aussi une victoire sur elle-même, sur l'adversité, sur les blessures mal guéries de l'enfance. C'est ce parcours, cette ascèse, qu'elle souhaite transmettre :

«La clairvoyance qui m'habite aujourd'hui, je ne peux que la partager.... Trois mots porteront ce livre, les trois mots qui portent ma vie : Amour, Foi, Sincérité»

Selma nous parle d'amour, de la foi, des religions, de la vérité, de la peur, de la colère, de la fidélité, du doute, de la mort, bien sûr. Alors on dira peut-être qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que Selma est venue trop tard dans un monde trop vieux, et que les plus grands philosophes et penseurs se sont penchés sur ces concepts. Mais on dira également qu'à chacun sa vérité. Et que celle de Selma a le mérite d'être personnelle et sincère.