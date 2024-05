Tunisie: EST - Derby, le prochain challenge !

En perdant la finale de la Ligue des champions devant Al Ahly, Miguel Cardoso et ses joueurs se sont mis de la pression en prévision du derby. Le résultat est aussi important pour s'assurer le titre...

En tout et pour tout, les "Sang et Or" ont eu tout juste deux jours pour digérer l'échec essuyé au Caire : le dimanche, jour lors duquel ils sont rentrés au pays, et le lendemain où ils ont bénéficié d'un quartier libre.

Hier, l'équipe a repris le chemin des entraînements en prévision du derby. Un match qui aura une importance particulière pour le staff technique et les joueurs, appelés à rectifier le tir.

Par ailleurs, à cause de la défaite concédée samedi dernier au Caire en finale retour de la Ligue des champions, Miguel Cardoso et ses joueurs se sont mis de la pression en prévision du derby.

Pour bon nombre de supporters, une victoire du derby s'apparente à un "remède" pour le moral afin d'oublier la défaite au Caire.

Défaite interdite...

Il y a l'aspect moral, certes, mais il y a aussi l'obligation du résultat. L'Espérance de Tunis aurait pu s'assurer du titre depuis trois journées. Sauf que son élan a été stoppé par un match nul contre le CSS et une défaite devant le Stade Tunisien avant de rectifier le tir en remportant le match devant l'ESS., Une victoire qui a stoppé l'hémorragie pour les "Sang et Or" appelés, tout de même, à ne plus perdre de points s'ils veulent remporter le championnat.

%

Ceci dit, Miguel Cardoso, qui avait déclaré vouloir remporter le championnat, n'a plus droit à l'erreur sur le plan sportif. Il est également dans l'interdiction de perdre pour atténuer la lourde pression qui pèse depuis samedi dernier.

Ce dimanche, le coach "sang et or" disposera d'un effectif au grand complet. Des joueurs que le technicien portugais n'aura pas besoin de motiver pour sortir le grand jeu afin de reconquérir le public.

Pour Miguel Cardoso, il est impératif de terminer la saison avec un titre d'autant qu'il a suffisamment d'avance, mais aussi les moyens humains de le remporter. De plus, il ne lui reste que le championnat de Tunisie comme titre en jeu. Autant ne pas le louper. Le derby n'est pas à rater aussi au risque d'attirer la foudre des supporters.