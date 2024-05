Gambie: Sonko n'a pas été déchargé des accusations de viol, selon l'avocate

L'avocate de Binta Jamba, Mme Annina Mullis, a déclaré que les allégations de viols multiples portées contre Ousman Sonko par sa cliente et une autre victime, qui ont été abandonnées par le Tribunal Pénal Fédéral Suisse, ne disculpent nullement Ousman Sonko de ces crimes.

Lors d'une interview avec notre correspondant à Zurich suite au verdict de la Cour de Bellinzona, en Suisse, l'avocate de Binta Jamba, impitoyable et intransigeante, a soutenu que le classement sans suite de l'affaire Binta Jamba ne constituait en aucun cas un acquittement pour Ousman Sonko. Elle a également soutenu que la décision ne signifie pas que le tribunal n'a pas reconnu le fait du viol.

« Au contraire, elle ne l'a pas qualifié de crime contre l'humanité, un point de vue que je désapprouve fortement », a-t-elle déclaré.

Le tribunal avait interrompu, pour reprendre ses termes exacts, « abandonné » les poursuites pour viols multiples (article 190, paragraphe 1 du code pénal suisse) à l'encontre de Mr Ousman Sonko, au détriment de Binta Jamba.

Mme Mullis estime qu'une telle décision s'inscrit dans une tendance qui consiste à démentir que la violence sexuelle et sexiste est une violence systématique et un outil intentionnel utilisé par les régimes dictatoriaux à l'encontre des femmes, et qui affecte également la société dans son ensemble.

« A mon avis, il ne s'agit aucunement d'un crime individuel... mais c'est ainsi que le tribunal le qualifie : comme un crime individuel qui n'est pas lié à la violence systématique qui a eu lieu sous le régime de Jammeh », a-t-elle déclaré, exprimant sa déception totale à l'égard du système judiciaire suisse sur ce sujet.

Le fait que le tribunal ait abandonné l'affaire de Binta pour des raisons juridiques est considéré comme « très décevant » par son avocate, car les informations qu'elle et l'accusation ont fournies au tribunal ont amplement démontré que la violence sexuelle et sexiste est une pratique systématique en tant que forme de violence en Gambie sous le régime de Jammeh, et non un incident individuel et isolé.

Pour prouver ce point à la cour, l'avocate avait demandé à plusieurs témoins de témoigner de ce fait, mais tous ont été rejetés par la cour. De plus, ils n'ont pu fournir d'informations pertinentes...

« Sans ces témoins, le tribunal a finalement décidé qu'il n'y avait pas de recours systématique à la violence sexuelle et sexiste, ce que je trouve non seulement contestable d'un point de vue juridique, mais également très décevant », a-t-elle déclaré.

Dans sa plaidoirie entendue en mars 2024, le procureur fédéral a déclaré à la Cour que, du point de vue de son bureau, les déclarations de Binta Jamba sur les viols présentent un nombre suffisant de caractéristiques différentes et réelles qui suggèrent que ses déclarations sont vraies et que les événements se sont produits tels qu'elle les a décrits.

« Dans le cadre de l'attaque généralisée et systématique contre la population civile, l'accusé, alors capitaine de la Garde Nationale, aurait régulièrement violé la veuve du soldat Almamo MANNEH, suspecté d'avoir été tué, à Tujereng et à Bakau entre 2000 et 2002. Il l'aurait également emprisonnée à Banjul pendant plusieurs jours en janvier 2005, alors qu'il était commandant du premier bataillon d'infanterie, et l'aurait torturée et violée à plusieurs reprises, » a révélé l'accusation à la Cour.

En revanche, le procureur fédéral a déclaré que les déclarations de Sonko n'étaient pas très convaincantes. Il n'a pas commenté les événements eux-mêmes. Il a plutôt accusé Binta JAMBA d'avoir dit des mensonges.

« À ce jour, (Sonko) n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles Binta JAMBA raconterait des mensonges. Il est également important de prendre en compte le fait que l'accusé n'a pas à s'incriminer lui-même. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit et peut même mentir. En ce qui concerne les allégations de Binta JAMBA, l'accusé n'a nullement été en mesure de fournir des raisons convaincantes pour lesquelles les déclarations de Binta JAMBA ne seraient pas crédibles..., » a déclaré le procureur fédéral, ajoutant que Sonko avait contre-attaqué en accusant la victime d'être une menteuse.

Dans l'ensemble, l'avocate de Binta Jamba, Annina Mullis, considère le verdict condamnant Ousman Sonko comme un « succès » : « Je pense qu'il s'agit d'une position forte et que si le tribunal veut ajouter des crimes individuels, la peine devra être plus élevée, ce qui n'est pas possible », a-t-elle déclaré.

Selon le système judiciaire suisse, 20 ans est la peine maximale que le tribunal pouvait infliger à Sonko, puisqu'il n'a pas appliqué le paragraphe 2 de l'article sur les « crimes contre l'humanité » du code pénal suisse. Néanmoins, l'avocate et sa cliente s'apprêtent à faire appel des décisions concernant les multiples chefs d'accusation de viol à l'encontre de Sonko.

