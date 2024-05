Congo-Kinshasa: Gouvernement Suminwa - Le profil des membres ne va pas répondre aux attentes de la population (Herve Diakiese)

Suite à la publication, ce mercredi 29 mai, de la liste des membres du premier gouvernement Suminwa, le porte-parole d'Ensemble pour la République, Herve Diakiese, exprime des doutes quant à la capacité des nouveaux ministres à répondre aux attentes de la population.

Herve Diakiese évoque plusieurs problèmes urgents auxquels la population attend des solutions, notamment l'emploi, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'état des routes, et l'insécurité. "La guerre dans la partie Est de notre pays et les kulunas dans les centres urbains" sont des problèmes particulièrement préoccupants, commente-t-il.

Selon ce proche collaborateur de l'opposant Moise Katumbi, le peuple est abandonné à son sort et le profil des membres du gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa ne va pas apporter de changements significatifs. Il exprime également des doutes sur la capacité de cette nouvelle équipe à relever les défis liés à la restauration de l'État de droit et au respect des droits de l'opposition à manifester et à organiser librement ses activités.

Hervé Diakese critique le gouvernement Suminwa, le qualifiant de "simple remaniement de l'ancien gouvernement de Sama Lukonde ». Selon lui, la Première ministre n'a pas réussi à former un gouvernement de technocrates ni à réduire le nombre de ministres, comme elle l'avait initialement souhaité.