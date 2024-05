Congo-Kinshasa: Des leaders religieux s'engagent pour la paix à Beni

Une vingtaine de responsables des différentes confessions religieuses se sont engagés à travailler pour la paix à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Ils ont formulé cet engagement à l'issue d'une journée de réflexion qui s'est tenue le mardi 28 mai.

Organisée par la section des Affaires politiques de la MONUSCO, cette rencontre visait à faciliter les échanges et à réfléchir sur les causes profondes et les origines du phénomène ADF dans la région de Beni, ainsi que son extension dans la province de l'Ituri.

L'évêque Janvier Baraka, président du Consortium des chefs religieux de Beni, a souligné l'importance d'examiner les causes ayant conduit à la naissance du groupe armé ADF et d'explorer les options pour l'éradiquer. Ce consortium a également passé en revue les enjeux politico-socio-sécuritaires de la région.

L'évêque Baraka a exprimé l'espoir que les autorités politico-administratives prêteront une oreille attentive aux recommandations des leaders religieux. Il a manifesté la frustration des hommes d'église qui, selon lui, se sentent exclus des efforts de recherche de solutions pour la paix, alors qu'ils jouent un rôle crucial dans la sensibilisation des communautés spirituelles qu'ils encadrent.

« Il y avait vraiment une interaction musclée de la part des leaders de confessions religieuses. Nous voulons que cette fois-ci, les autorités politico-administratives prêtent une oreille attentive aux leaders religieux. Pourquoi ? Parce que dans la situation actuelle, on semble écarter les leaders de confessions religieuses alors qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation et même dans l'amélioration de la situation socio-sécuritaire dans notre province et dans notre pays », a déclaré l'évêque Baraka.

La journée de réflexion était placée sous le thème : « L'analyse contextuelle du terrorisme ADF ».