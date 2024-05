Congo-Kinshasa: Guy Muadiamvita, nouveau ministre de la Défense - 35 ans de combat politique au sein de l'UDPS

Guy Kabombo Muadiamvita, le nouveau vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, est une figure emblématique de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Cette homme politique cumule 35 ans d'expérience et de combat au sein de ce parti, l'un des plus anciens de la RDC.

Très jeune, il a adhère au sein du parti fondé par feu Etienne Tshisekedi où il entame sa carrière politique comme militant dans la ville de Mweneditu.

En 2011 il est élu député de la circonscription de Tshilenge, mais, suivant le mot d'ordre de boycott décrété par le président du parti, il renonce à exercer son mandat.

En décembre 2023, il est élu député de la même circonscription.

Avec plus de 35 ans d'engagement et d'attachement à l'idéologie de l'UDPS, il a assumé tour à tour les fonctions de chargé de mobilisation au sein de la jeunesse et président de la section du parti en France.

Guy Muadiamvita a été parmi les jeunes qui ont assuré la vulgarisation de la lettre ouverte des 13 parlementaires, adressée à l'ancien Président du Zaïre, feu Mobutu Sese Seko.

En 2019, il se voit nommer directeur général du Journal officiel de la RDC.

Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en Droit public interne à l'Université de Kinshasa, et est licencié en Sciences de la santé obtenu à l'Institut facultaire de développement-IFAD- à Kinshasa.

M. Muadimavita a également fait des études médicales à l'Institut supérieur de formation des soins infirmiers Tenon Débrousse à Paris.

Il est né le 14 mai 1964 à Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental.