Cameroun: Crise à la FECAFOOT - Passe d'armes entre Eto'O et son sélectionneur

Hier mardi, le siège de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a été le théâtre d'un spectacle dont le goût est vraiment loin de ce que le football nous procure.

Alors que le nouvel sélectionneur national Marc Brys devrait prendre part à une réunion de travail avec le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'O avant le regroupement des Lions Indomptables, à la surprise générale du maître des lieux, il était accompagné par un conseiller technique du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une intrusion qui n'a pas eu l'air de plaire à l'ancien capitaine des Lions qui n'a d'ailleurs pas manqué d'indiquer gentiment à l'indélicat intrus la porte.

Il n'en fallait pas plus pour que les esprits s'échauffent avant que le persona non grata prenne la porte sous escorte de la sécurité des lieux. Alors qu'on croyait que le calme était revenu et que le travail allait commencer, ce fut le tour du nouvel entraîneur Marx Brys d'essuyer la colère de l'ancien sociétaire du FC Barcelone. Suite à une remarque de ce dernier lui faisant comprendre qu'il y a eu trop de manquements dans son comportement, le sélectionneur belge a aussitôt taclé le patron de la FECAFOOT.

Après de violents échanges assortis de propos peu amènes, lui aussi finira par boycotter cette rencontre qui devrait en principe tracer la feuille de route du nouveau sélectionneur et aussi les directives du premier regroupement des Lions sous l'ère Brys.

Pour qui connaît les circonstances dans lesquelles le coach belge a été nommé, ne saurait être étonné de la tournure en queue de poisson de cette première prise de contact. En effet, après la piètre prestation des Lions à la CAN 2023, Rigobert Song, nommé par Samuel Eto'O Fils, a été remercié par le ministère, ce qui n'est pas nouveau dans la planète foot. Car après de mauvais résultats, le sélectionneur, tel un fusible, est le premier qui saute.

Mais pour le choix du remplaçant de l'ex-staff, ce sera un bras de fer entre la FECAFOOT et le MINSEP. Or il revient de droit à la fédération de trouver le nouveau coach comme c'est la règle partout, contre toute attente, c'est la tutelle sportive qui est allée dénicher « l'oiseau rare » depuis le Plat pays.

Une transgression que Samuel Eto'O a avalé telle une couleuvre et après moult tractations. C'est même la présidence du Cameroun qui a sifflé la fin de ce match par la confirmation de Marc Brys. Intervenant en pleines éliminatoires du mondial 2026, il faut dire que cela ne présage rien de bon pour dans la tanière des Lions Indomptables, qui depuis quelques années, est minée par des crises à répétition.

C'est vraiment dommage pour l'une des grandes nations du football africain qui ne parvient pas à sortir de cette situation, alors qu'elle en a les ressources humaines, les talents footballistiques, même si ce n'est plus de la trempe de Roger Milla, Antoine Belle, Patrick M'boma et bien sûr Samuel Eto'O Fils. Quand bien même ce dernier aurait raison de voir son autorité bafouée, on ne peut manquer d'être affligé de n'avoir pas pu contenir sa colère comme il l'avait toujours montré sur le terrain. Mais espérons que tout bon sportif qu'il a été et référence continentale et voire mondiale du ballon rond, il saura faire preuve de fair-play à la prochaine réunion de son comité exécutif qui devra trancher sur ce nième incident.

Le dernier acte de l'épisode du jour, c'est le communiqué de la Fecafoot qui suspend « avec effet immédiat » le nouveau staff de l'équipe nationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est loin de la fin de ce feuilleton politico sportif.