Cote d'Ivoire: Patins et sports de glisse - Une ivoirienne sur le toit du monde

Une bonne nouvelle à la Fédération ivoirienne de patins et sports de glisse (Fipg). Soro Bonati Yene Corinna a été sacrée championne du monde dans les séries Artistiques, dimanche soir, à Trieste, en Italie. Au cours de ces championnats du monde (les 25 et 26 mai), l'Ivoirienne a largement étalé ses adversaires avec 154,91 points.

Son poursuivant direct, l'Italienne Frederica Pizzingrilli, a récolté 139,96 points, tandis que la Colombienne Claudia Aguado occupait la troisième marche du podium, avec 129,33 points.

« C'est une grande fierté pour la Fédération ivoirienne de patins et sports de glisse (Fipg). En tout cas, nous sommes heureux et fiers de la visibilité que cette athlète de haut niveau apporte à notre fédération et à la Côte d'Ivoire au niveau international », se réjouit Julien Konan, nouveau président de la Fipg.

C'est sous sa houlette que cette jeune fille talentueuse a été détectée l'année dernière, en Italie, après un classement honorable au concours artistique de skating au championnat d'Italie. Elle revenait d'un Mondial prometteur de World Skate Games à Buenos Aires, en Argentina 2022.

Née d'une mère italienne et d'un père ivoirien, Yene Bonati Soro a déjà un palmarès varié et riche. Médaillée d'or au concours international « Coppa Italie » et quatrième aux championnats d'Europe 2015 et au Sedmak international Trophy, cette jeune athlète est présentée comme l'espoir du patinage et des sports de glisse de Côte d'Ivoire.

« C'est pourquoi, nous plaidons pour que l'État de Côte d'Ivoire lui vienne en aide. Elle a participé aux championnats du monde sans le soutien de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal », dénonçait Julien Konan qui pensait déjà à des échéances comme les Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Yene Bonati Soro, pour l'instant, n'a pas obtenu le sésame pour Paris, mais cela ne saurait tarder.