Congo-Kinshasa: Action humanitaire - Une délégation de Caritas Allemagne visite les activités du projet AA

Venue d'Allemagne, une délégation composée d'Olivier Bonte, Luigina Bellutti et Volker Gerdesmeir, respectivement représentant pays de Caritas Allemagne en République démocratique du Congo (RDC), administratrice financière, et responsable du département Afrique à la Caritas Allemagne, est venue se rendre compte de l'évolution du projet d'aide humanitaire multisectorielle pour les ménages particulièrement touchés par les conflits dans le territoire de Kongolo, en province de Tanganyika.

Le projet est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères via Caritas Allemagne et mis en oeuvre depuis juillet 2023. La visite a permis aussi à la délégation allemande de resserrer les liens avec la Caritas Kongolo. "Nous sommes venus voir de près notre partenaire, la Caritas Kongolo, resserrer les liens, visiter les activités du projet AA et écouter les bénéficiaires sur les interventions de la Caritas Kongolo et son impact dans la zone d'intervention mais aussi identifier les opportunités d'amélioration", a indiqué Olivier Bonte.

Pour sa part, Volker Gerdesmeir s'est dit très heureux de rencontrer pour la première fois le partenaire Caritas Kongolo, avant de présenter brièvement la mission de la Caritas Allemagne qui est la plus ancienne organisation humanitaire oeuvrant dans le social, l'aide d'urgence aux personnes victimes des crises. Il a indiqué que cette structure intervient en Amérique latine, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, surtout dans des conflits armés qui perdurent, causant des déplacements de la population, l'insécurité alimentaire, ....

La RDC, a-t-il renchéri, est l'un des plus importants pays pour eux, et ils sont depuis plus de trente ans. Il ne s'agit donc pas d'une agence qui vient avec une aide d'urgence puis repartir bientôt. "Nous faisons des investissements à long terme pour un partenariat durable et un travail solide. Nous mettons surtout l'accent sur les partenariats locaux, d'où le renforcement des capacités des organisations locales comme les Caritas diocésaines", a poursuivi Volker Gerdesmeir.

Luigina Bellutti , quant à elle, a remercié l'équipe de la Caritas Kongolo pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Au cours de cette visite, les deux Caritas ont examiné le partenariat qui les lie en vue de renforcer leur collaboration et d'optimiser l'efficacité de leurs interventions.

Les activités du projet menées sur terrain par la Caritas Kongolo ont également été visitées. Des échanges constructifs ont eu lieu entre la délégation de la Caritas Allemagne et les bénéficiaires dans les villages de Leya 1, 2 et 3, y compris le site des déplacés de Kaseya, dans le secteur de Baluba.

Signalons aussi que la source d'eau Malemba de Leya 2, aménagée par la Caritas Kongolo, a par la même occasion été remise à la communauté par les hôtes de la Caritas Kongolo.

Par ailleurs, les bénéficiaires du projet ont exprimé, à l'unanimité, leur gratitude et leur satisfaction vis-à-vis de la Caritas Allemagne ainsi que son partenaire de mise en oeuvre, la Caritas Kongolo, qui viennent en aide à travers ce projet non seulement aux ménages déplacés mais aussi aux familles hôtes. Cette aide soulage tant soit peu les ménages ciblés. A propos, Kamuzanza, chef de secteur de Baluba, a déclaré : "Je remercie la Caritas Kongolo et son partenaire Caritas Allemagne de pouvoir assister ma population et surtout les déplacés".

Notons que le financement de la Caritas Allemagne a permis à la Caritas Kongolo de prendre aussi en compte la communauté hôte, contrairement aux autres organisations qui n'assistaient que la population déplacée.