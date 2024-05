Congo-Brazzaville: Régies financières - 151 nouveaux inspecteurs formés au Cerpad

Les stagiaires des régies financières (impôts, trésor, douanes et budget) formés au Centre de recyclage et de perfectionnement administratif (Cerpad), au titre de l'année académique 2022-2023, ont été congratulés récemment à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam) avec à la clé le grade d'inspecteur.

Avec une moyenne de 15, 71 sur 20, le désormais inspecteur des impôts, Emmanuel Elion, a été déclaré major de promotion. Il a suivi, aux côtés des autres cadres des régies financières, une formation continue de neuf mois. « Je suis fier et heureux de pouvoir montrer que l'effort et la persévérance sont la clé pour la réussite de toute activité. Il est très important de définir une bonne méthodologie de travail pour atteindre les objectifs que l'on se doit de fixer dès les premiers jours de la formation », s'est réjoui le major de promotion.

Parlant du contenu de la formation, il pense que, outre ses diplômes acquis par ailleurs, il a pu mesurer la qualité des modules enseignés au Cerpad. Des enseignements qui lui ont permis d'approfondir ses connaissances et surtout de les confronter à l'expérience cumulée des formateurs qui sont en majorité des fiscalistes pratiquants. « Hormis les différentes matières des spécialités, il existe au Cerpad un module sur l'éthique et la déontologie. Mais chaque homme est avant tout le fruit d'une éducation sociale. Depuis mon jeune âge, je défends des valeurs d'égalité des droits et de justice. Je considère que ma dignité est au-dessus de tout », a conclu Emmanuel Elion, diplômé des universités de Paris V et X où il est détenteur d'un master en gestion des patrimoines et un diplôme d'études approfondies en droit de l'économie.

Le directeur du Cerpad, Remy Bernard Ngombé, a rappelé que sa structure a été créée pour répondre aux besoins de la formation continue des agents des administrations centrales et territoriales, des entreprises publiques et privées en vue d'adapter les mesures de gestion administrative à l'évolution du contexte socioéconomique national et international. Le Cerpad est, selon lui, un centre auquel les administrations publiques et privées sont appelées à recourir pour renforcer les capacités de leurs ressources humaines, quel que soit le domaine.

En effet, le programme de formation de ce centre vise à faire acquérir aux cadres des administrations publiques et privées une formation sur les nouvelles technologies administratives pour une mise à niveau périodique des connaissances pratiques et une ouverture sur les techniques aux modèles de gestion administrative. « La nouvelle ère qui s'ouvre offre donc l'occasion de consolider les acquis en matière de formation et d'ouvrir de nouveaux horizons, conformément aux missions assignées aux hommes. Les programmes ont été révisés et renforcés afin de mieux répondre aux exigences du marché du travail. Il s'agit de mettre à la disposition des administrations centrales et territoriales, des entreprises publiques et privées les offres de formation adaptées à l'environnement socioéconomique national, régional et international », a-t-il souligné.

Le directeur de l'Enam, le Pr Rufin-Willy Mantsié, quant à lui, a invité les lauréats au respect des procédures et à la déontologie afin de contribuer efficacement à l'assainissement des finances publiques. « Vous êtes des lauréats, vous avez les référentiels nécessaires pour une bonne gouvernance des régies financières. Le mot serait celui de s'appesantir sur le code éthique, nous vous célébrons mais nous souhaitons que vous allez nous représenter dignement dans vos administrations respectives », a-t-il souhaité.