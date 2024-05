Congo-Brazzaville: PATN - Plus de 38 milliards FCFA pour l'exercice 2024

Le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) a arrêté à la somme de 38 713 390 308 FCFA son Plan de travail et budget annuel, pour l'année 2024. L'annonce a été faite à l'issue du comité de pilotage tenu le 28 mai à Brazzaville, sous la présidence du directeur de cabinet de la ministre du Plan, Ferdinand Likouka.

Les principales activités prévues sont le développement et la mise en oeuvre d'une plateforme pédagogique numérique pour les formations en ligne dans l'administration publique ; l'élaboration de la stratégie vision Congo digital 2030, une assistance technique pour la revue complète des textes juridiques et règlementaires existants et proposés, en rapport avec l'économie numérique, telles que les transactions et communications numériques.

D'autres activités prévues dans le PTBA concernent la connectivité des zones rurales en internet haut débit mobile ; le recrutement d'un contrôleur des travaux, d'une firme pour assistance technique en vue d'aider le Fasus à améliorer les modalités des activités de gouvernance, enfin, une assistance technique pour le développement de la gestion d'un portail e.gouv .

En rapport avec 2024 décrétée année de la jeunesse, le PATN est déjà à pied d'oeuvre sur les activités relatives à la connectivité de deux universités, à savoir Marien-Ngouabi et Denis- Sassous-N'Guesso. Il prévoit également, dans le cadre du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, des formations en compétence numérique au bénéfice des femmes et jeunes. Au total 3000 jeunes, notamment les femmes et les personnes vivant avec handicap, seront formées. A cela s'ajoutent l'appui aux startups, la construction d'un bâtiment au bénéfice du Caria village.

Précisons que le PATN est un projet ayant pour objectif d'accroître l'accès à internet haut débit pour la population mal desservie et d'améliorer la capacité du secteur public à fournir des services numériques adaptés.