Congo-Brazzaville: Festival scolaire les 12 goûts du livre - Le programme de la quatrième édition dévoilé

Les organisateurs du Festival scolaire les 12 goûts du livre 2024 ainsi que leurs partenaires ont animé une conférence de presse, le 29 mai, à l'Institut français du Congo(IFC). Au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume et du micro, il a été question de dévoiler le programme du festival, son objectif et son impact sur la vie des élèves, et le rôle des partenaires.

Le festival est une composante du projet « École des lecteurs » mis en oeuvre par la fondation Media Freelance. Pour cette année, il regroupera, du 24 au 31 octobre à Brazzaville, environ 300 écoles, 38 clubs scolaires de lecture de quatre villes et 570 élèves du collège.

Il vise à encourager la lecture chez les jeunes en favorisant la découverte de la littérature jeunesse et l'éducation aux médias. Ce sont les élèves de Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire et Owando qui s'affronteront aux sites du Palais des congrès de Brazzaville et au centre Zola.

Sur le thème « Une école, un club scolaire de lecture », ce festival s'étalera durant au moins sept jours. Il sera, en effet, question d'expérimenter l'approche Stimulus et Nsakamots, de faire le suivi des activités des stagiaires, d'organiser le concours national de rédaction et autres.

A en croire Bethy Victorine Yaca, directrice dudit festival, cet événement doit travailler à donner le goût de la lecture aux jeunes, particulièrement aux élèves. « Ce festival booste le goût de la lecture auprès des élèves. Contrairement aux éditions précédentes, celle-ci s'ouvre à plusieurs écoles et met en valeur un livre. L'inscription est gratuite et nous aurons des prix très particuliers », a-t-elle indiqué.

Au moins 300 écoles vont participer et s'affronteront autour du championnat national des clubs scolaires de lecture, du concours du photojournalisme ainsi que des prix spéciaux.

Cette conférence de presse marque ainsi le départ d'un long voyage qui vise à initier les participants à aimer le livre. Durant le festival, plusieurs activités seront organisées dont le carnaval des écoles participantes, le concours national de rédaction de la fondation UBA, le concours du meilleur exposé oral et du meilleur reportage, le duel littéraire nsakamots et le tombola.

Ken Phileas Tchiteya, président de Media Freelance, a retracé l'historique de ce grand rendez-vous des adeptes de la lecture en milieu scolaire. Il estime que l'un des objectifs de ce festival consiste à pousser les écoles à fabriquer les grands lecteurs.

Après le festival, ses initiateurs ont prévu d'organiser des voyages scolaires nationaux et internationaux au profit des meilleurs chefs d'établissement, meilleurs coachs, et meilleurs exposants.

Pour marquer leur désir à travailler en vue de la réussite de cet événement, certains partenaires, entre autres, la Banque UBA, l'Unicef, l'IFC, ont participé à cette conférence de presse et promis de tout mettre en oeuvre pour réussir cette quatrième édition du « Festival scolaire les 12 goûts du livre ». Des acteurs de l'administration publique y ont également pris part.

La Fondation UBA a profité de l'occasion pour remettre symboliquement douze exemplaires du livre « Petit pays » de l'écrivain Gaël Faye à la Fondation Media Freelance qui, à son tour, les a remis au club de lecture d'une école déjà inscrite au festival.