Sénégal: Gestion des inondations - La région de Thiès 'prête' à lancer les opérations préventives

Thiès — La région de Thiès est prête à lancer le 1-er juin, la journée nationale de prévention et de gestion des inondations en perspective de l'hivernage, a annoncé mardi le gouverneur Oumar Mamadou Baldé.

"Thiès est déjà prête d'abord pour cette journée de lancement des opérations de prévention et de gestion des inondations, qui est prévue le 1-er juin", a-t-il dit, soulignant que parallèlement au lancement national de cette journée à Dakar par le chef de l'État, Thiès ne sera pas en reste.

Présidant une réunion du comité régional de gestion des inondations dans les locaux de la gouvernance, il a invité l'ensemble de la population à se joindre à cette mobilisation, pour lancer cette dynamique communautaire qui implique l'ensemble des forces vives de la région de Thiès.

Lors de cette réunion qui enregistré la participation de services techniques déconcentrés de l'Etat, de mouvements citoyens et de jeunesse, les "points critiques" et les localités vulnérables aux inondations dans la région, ont été identifiés.

A Tivaouane, par exemple, une attention particulière devra être accordée à la Grande mosquée et ses alentours.

Dans le département de Mbour, le comité régional de gestion des inondations (CRGI) se focalise surtout sur le cas de Joal. D'autres points critiques existent aussi dans la commune de Mbour, a-t-il relevé.

La ville de Thiès est le plus grand point d'attention dans le département éponyme, avec le dalot de Sampathé et de manière générale le quartier du même nom. Cet ouvrage obstrué en ce moment devra être dégagé très rapidement, grâce à une collaboration entre l'Ageroute, les chemins de fer et la mairie, pour un bon écoulement des eaux.

A Nguinth horticole, troisième point de vulnérabilité de Thiès, il s'agira de demander au projet en cours d'exécution d'accélérer les réalisations qui peuvent l'être afin d'atténuer les effets des inondations. Les sapeurs pompiers et l'ONAS devront l'appuyer.

Le désensablement et le curage du canal de Keur Mame Elhadji sont prévus pour l'évacuation des eaux pluviales.

"Nous avons pu faire le point sur les moyens publics et les moyens prives disponibles et mobilisables, lorsque nous serons en situation d'inondation. Il a été demandé aux sapeurs pompiers de veiller à l'entretien de l'ensemble des motopompes et électropompes qui seront utilisées, pour rendre le dispositif fonctionnel en temps opportun.

"Avec l'appui de la Croix-Rouge, des mouvements citoyens et l'ensemble des forces vives, nous allons nous mettre au travail pour que le curage de l'ensemble des canaux à ciel ouvert repérés par l'ONAS et la brigade des sapeurs pompiers soit effectif. Ce sera sous la coordination d'un comité restreint dirigé par le préfet de Thiès. La mobilisation de cette année est marquée particulièrement par l'implication des mouvements de jeunesse et des mouvements citoyens", a relevé M. Baldé.

Le gouverneur de Thiès a invité les populations à bannir certains comportements préjudiciables au réseau d'assainissement, comme le fait de jeter des ordures dans les dalots, d'enlever les grilles avaloirs pour y plonger des déchets.

Citant les techniciens, il a noté que "70 à 80% des inondations sont causées par des actions anthropiques",

Il a annoncé qu'il sera demandé aux autorités supérieures de trouver des camions hydrocureurs, pour venir en appoint dans les cas où les motopompes ne suffiront plus.

Au-delà de ces solutions conjoncturelles, le chef du service régional de l'ONAS, Abdoulaye Ngom, a évoqué la nécessité de penser à mettre en oeuvre les plans directeurs d'assainissement dont disposent une bonne partie des communes de la région de Thiès.

La plateforme digitale Thiès en marche, dont des responsables ont été conviés à cette réunion, s'est engagée à contribuer à la sensibilisation des populations. Active dans les questions environnementales, sociales et culturelles, Thiès en marche revendique 41.000 followers.