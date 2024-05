Algérie: Goudjil tient une réunion de coordination avec la délégation de la mission d'information provisoire chargée de l'évaluation des projets hôteliers à Alger

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présidé, mardi, une réunion de coordination avec une délégation du Conseil chargée d'une mission d'information provisoire, qui sera dépêchée mercredi à Alger, pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets hôteliers publics en cours de restauration et de réalisation dans la wilaya, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Lors de cette réunion, M. Goudjil a rappelé "les missions assignées au Conseil de la nation conformément à la Constitution, notamment son article 137 (alinéa 2)", précisant que ces missions "sont au coeur de la promotion de l'action parlementaire accompagnant l'activité de l'appareil exécutif, au service de l'intérêt général", précise la même source.

A noter que la délégation de la mission d'information provisoire, présidée par le Vice-président du Conseil de la nation, chargé des affaires administratives et financières, M. Ali Talbi, est constituée du " président de la commission des affaires économiques et financières, Miloud Hanafi, du président de la commission de l'équipement et du développement local, Lyes Achour, du vice-président de la commission des affaires économiques et financières, Samir Zoubiri, du vice-président de la commission de l'équipement et du développement local, Abderrahmane Belhiba, du vice-président de la commission de la culture, des médias, de la jeunesse et du tourisme, Mokrane Rezki, et du rapporteur de la commission des affaires économiques et financières, Mouloud Moubarak Floti", outre d'autres membres du Conseil.