Ethiopie: Il faut parvenir à une solution consensuelle pour le pays - Commissaire en chef du Dialogue national

Addis Abeba — Le processus de dialogue national contribuera à améliorer les relations entre les différentes sections de la société éthiopienne et à nourrir une culture politique pour résoudre les problèmes internes de longue date, a affirmé le commissaire en chef de la Commission de dialogue national, le professeur Mesfin Ar'aya.

La Commission de dialogue national a officiellement lancé aujourd'hui la phase de consultation de son processus de dialogue national à Addis-Abeba.

La session a réuni des représentants de toutes les sections de la société, y compris un groupe diversifié des 119 districts de l'administration d'Addis-Abeba.

Dans son discours d'ouverture, le commissaire en chef, le professeur Mesfin Araya, a souligné le vaste travail préparatoire de la commission, qui a enquêté sur 11 régions et deux gouvernements municipaux, et a inclus des institutions religieuses, de la société civile et politiques organisées à tous les niveaux.

Le commissaire a souligné que les participants à cette phase de consultation représentent un large échantillon de la population d'Addis-Abeba, y compris les dirigeants communautaires, les femmes, les jeunes, les enseignants, le monde des affaires et les personnes déplacées de leurs foyers ou confrontées à une participation limitée pour diverses raisons.

Le professeur Mesfin a noté que l'objectif de la commission est d'identifier les questions nationales clés qui provoquent des divergences d'opinions, afin qu'un consensus puisse être atteint grâce à des consultations nationales calmes, stables et respectueuses.

Le commissaire espère également que ce processus de dialogue contribuera à améliorer les relations entre les différents segments de la société éthiopienne et le gouvernement, à développer une culture politique pour résoudre les problèmes internes de longue date et à établir une paix durable et une structure étatique acceptable.

Le professeur Mesfin a souligné la nécessité d'emprunter une nouvelle voie pour obtenir de nouveaux résultats, notant que la Commission éthiopienne de dialogue national a créé une plate-forme historique où les gens peuvent participer sur un pied d'égalité avec les autres parties prenantes au processus et laisser leur marque grâce à une participation significative.

La phase de consultation devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines, la commission visant à recueillir les commentaires d'un large éventail d'Éthiopiens.

La commission, opérationnelle depuis février 2022, dispose de trois ans pour atteindre cet objectif ambitieux. Cette semaine marque un tournant crucial.

Les sessions de dialogue national à Addis-Abeba se dérouleront du 29 mai au 4 juin 2024 et leur tâche est de déterminer en collaboration l'ordre du jour d'un dialogue national plus large.