Ethiopie: Le Saint-Synode de l'Église orthodoxe éthiopienne a commencé sa réunion annuelle

Addis Abeba — La réunion annuelle du Saint-Synode de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba.

Au cours de la séance d'ouverture, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, Sa Sainteté Abune Mathias, a souligné la nécessité d'un dialogue et d'une unité forte pour résoudre les problèmes difficiles auxquels l'Église est confrontée.

Les activités visant à violer les canons et les traditions de l'Église constituent des menaces à sa paix et à son unité, a souligné le patriarche, soulignant qu'il fallait résoudre les problèmes par la discussion, la sagesse et les moyens juridiques.

Selon lui, il est important de respecter les lois et l'ordre de l'Église et, en fin de compte, de parvenir à la paix et à l'unité, a souligné le patriarche.

Le patriarche a également souligné la nécessité d'intensifier le rôle de l'Église dans les efforts continus des Éthiopiens pour surmonter les défis à leur manière.

Il a également exhorté les archevêques et les évêques à discuter des questions pertinentes et à trouver des solutions opportunes à la mission apostolique et au dogme de l'Église afin de résoudre les défis auxquels l'Église est confrontée.

Le Saint-Synode de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo tient ses réunions annuelles deux fois par an selon sa tradition.