Afrique du Nord: 10e Forum ministériel du Forum de coopération Chine-États arabes

Le 10e Forum ministériel de coopération Chine-pays arabes se tiendra à Pékin le 30 mai 2024.

Le Forum verra la participation du président égyptien Abdel-Fattah Al Sissi, du roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al-Khalifa, du président tunisien, Kais Saied, et du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, qui effectueront tous une visite d'Etat en Chine du 28 mai au 1er juin.

La présence des quatre chefs d'Etat arabes à la cérémonie d'ouverture du Forum reflète pleinement la solidarité et la coopération entre la Chine et les pays arabes, et souligne la volonté de promouvoir les relations sino-arabes.

Les ministres des Affaires étrangères ou les représentants des pays arabes et le Secrétaire général de la Ligue arabe seront également présents.

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères, et Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'étranger, coprésideront la conférence.

Cette année, le Forum de coopération Chine-États arabes célèbre son 20e anniversaire, une étape importante dans la coopération bilatérale.

Quid sur le Forum de coopération Chine-États arabes

Le Forum de coopération Chine-États arabes (CASCF) est une plateforme essentielle pour le dialogue et la collaboration entre les nations arabes et la Chine.

Le Forum a été créé en septembre 2004, lorsque le document fondateur a été signé au siège de la Ligue des États arabes au Caire, à la suite d'une visite du président chinois de l'époque.

Le Forum de coopération Chine-États arabes a accompli des progrès remarquables depuis sa création il y a vingt ans et a produit des résultats importants dans plusieurs domaines, sous l'égide et l'attention des dirigeants des deux parties. Les relations entre la Chine et plusieurs États arabes sont passées d'un « partenariat » à une « relation de coopération stratégique », puis à un « partenariat stratégique », ce qui leur a permis de progresser à pas de géant.

Contexte

Le Forum de coopération Chine-États arabes (CASCF) a été créé en 2004 lors d'une visite du président chinois Hu Jintao au siège de la Ligue arabe au Caire, en Egypte. A l'issue de la réunion, le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing et le secrétaire général Amr Moussa ont annoncé conjointement la création du « Forum de coopération Chine-États arabes » et publié le « Communiqué sur la création du Forum de coopération Chine-États arabes ».

L'ordre du jour de la Conférence

Le président Xi assistera à la cérémonie d'ouverture du Forum et prononcera un discours liminaire.

Le Forum se concentrera sur la conduite de discussions approfondies concernant la mise en oeuvre des accords communs, le développement de la coopération sino-arabe dans les différents domaines et l'accélération de la construction d'une communauté sino-arabe avec un avenir commun.

Il est prévu que le Forum adopte un certain nombre de documents finaux, qui permettront de renforcer le consensus entre la Chine et les États arabes, de planifier la coopération pour la prochaine étape et de faire entendre la voix commune de la Chine et des États arabes sur la question palestinienne.

Le Forum examinera également la question de l'établissement de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens et le soutien à la solution des deux États.