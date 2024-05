Congo-Kinshasa: RPDC - « En aucun cas, ne seront tolérés les actes hostiles de nature à porter atteinte à la souveraineté sacrée de notre Etat!»

Voici le communiqué (27/05/2024) de presse du porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères (AE) de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC créée 3 ans après la Libération Nationale 1945;

Puissance nucléaire consacrée à garantir son droit à l'existence et au développement du Pays et à juguler une Guerre pour sauvegarder la paix et la stabilité de la Région et du monde entier

Superpuissance politico-idéologique où la population est divinisée ou déifiée sous les 3 grands Hommes bienfaiteurs dont les Généralissimes KIM IL SUNG 1912-1994 et KIM JONG IL 1942-2011, et le Maréchal KIM JONG UN, NDLR);

Face à une situation intolérable caractérisée par une grave violation de la souveraineté de son Etat contrairement à la Charte de l'ONU et aux principes du Droit International axés sur l'égalité de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures, le Ministère des AE de la RPDC déclare ce qui suit:

Ce 27 mai, le Sommet Trilatéral (9ème depuis 2008, NDLR) ROK-Japon-Chine (représenté par 01 Président et 02 1ers Ministres, NDLR) tenu sous les auspices de la ROK (ou Republic of Korea ou République de Corée - créée, unilatéralement, un mois avant la RPDC dans le cadre de la division perpétuelle avec son côté Nord - qui tire son origine, avec siège à l'étranger, en 1919 sous la domination 1905-1945 du Japon, sans aucun pouvoir ni autorité restaurés en seule apparence par les USA ayant divisé la Péninsule coréenne en 1945 pour mieux régner, NDLR) a publié une Déclaration Conjointe sur;

le maintien de la paix et de la stabilité de la Péninsule coréenne (RPDC + ROK) et de ses environs

la dénucléarisation de celle-ci.

Quant à la ROK, elle aggrave, de plus en plus, la sécurité de la Péninsule coréenne et de la Région d'Asie du Nord-Est en se démenant avec frénésie pour le renforcement de son alliance militaire agressive avec les forces d'hégémonie de l'extérieur de la Région. Mais, voilà qu'elle parle de la «dénucléarisation», de la «paix» et de la «stabilité». C'est une moquerie et une tromperie à l'égard des autres Pays de la Région et de la Communauté internationale.

Le Ministère des AE de la RPDC condamne, fermement, cette grave provocation politique perpétrée dans une conférence internationale sous l'égide de la ROK au mépris du statut constitutionnel de la RPDC, en la considérant comme;

un défi ouvert à la souveraineté de celle-ci

une violente ingérence dans les affaires intérieures de son Etat.

Le fait que la ROK la plus hostile à la RPDC tente de nous imposer un acte anticonstitutionnel en niant notre souveraineté est une insulte tout à fait intolérable et une déclaration de guerre contre notre Pays.

Les menaces nucléaires des USA (ou United States of America ou Etats-Unis d'Amérique; occupants du sud de la Péninsule coréenne dès 1945 jusqu'ici avec leurs 30.000 GI's coiffés des Casques Bleues censées être ôtées depuis 1975 grâce à la Résolution No 3390B 18/11/1975 de l'Assemblée Générale de l'ONU mais toujours en vain, après leur fiasco dans la 1ère invasion de la Corée en 1866 bientôt recouvré par leur réussite dans la domination 1905-1945 de procuration de toute la Corée par le Japon à travers la collusion USA-Japon 29/07/1905, cela selon l'esprit de leur Destinée Manifeste de 1845, NDLR) ayant persisté durant plus d'un demi-siècle a entraîné l'acquisition par la RPDC d'un potentiel nucléaire. De même, les actes d'hostilité et le chantage militaire des USA et de la ROK ont constitué un facteur décisif nous incitant au renforcement constant de nos forces armées nucléaires. C'est une vérité et une histoire indéniables. Dans toute la Région d'Asie-Pacifique y compris la Péninsule coréenne;

existent les blocs militaires variés sous la houlette des USA

fonctionne le NCG (ou Nuclear Consultative Group ou groupe de consultation nucléaire depuis 2023, NDLR) destiné à l'utilisation des armes nucléaires contre la RPDC.

En outre, les exercices de guerre d'agression des USA et des Pays à leur remorque ne cessent de s'effectuer, menaçant la paix et la stabilité de la Région. Parler d'on ne sait quelle dénucléarisation dans cette situation critique, cela ne conduira qu'à une Crise nucléaire et non à la paix ni à la stabilité. La dénucléarisation de la Péninsule coréenne signifie un vide de la force et un rapprochement de la guerre. Une sorte de la «Dénucléarisation Complète de la Péninsule Coréenne» (initiée par les USA en 2003, NDLR) a déjà disparu sur les plans théorique, pratique et physique. La RPDC;